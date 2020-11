Koronavírus: messze nem Budapesten a legrosszabb a helyzet

A járvány első hullámának 361 fővárosi (61%) és 235 vidéki (39%) áldozata volt, miközben a teljes lakosságnak csak 18 százaléka él Budapesten. Az összes regisztrált fertőzöttnek pedig a 46 százaléka volt budapesti. A második hullámban viszont az áldozatok 70 százaléka vidéki, és a fertőzöttek között is kisebb lett a budapestiek aránya, több mint 20 százalékponttal.

A vidék és főváros fertőzöttségének arányáról a koronavirus.gov.hu adatai jelentenek támpontot, amely szerint tegnap az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 27 százaléka, a gyógyultak százaléka volt budapesti. A megyei adatokat pedig csak összesítve közli a kormányzati tájékoztató oldal, az új napi számokat - a kontaktkutatás során feltárt információk alapján tett változtatásokkal - hozzáadva az eddigi összes esethez.

Mára már számos oldal vezeti a statisztikai adatok napi változását, hogy nyomon lehessen követni, hogyan alakul a helyzet a megyékben - azonban ehhez semmilyen további információ nem áll rendelkezésre, mint az a térkép az összesített adatokkal, és a vidék vs. Budapest arány. A 24.hu alábbi térképén látható, hogy az elmúlt két hétben hány új fertőzöttet regisztráltak megyénként:

Ez még mindig nem az aktív fertőzöttek aktuális száma, mert vannak, akik két hétnél gyorsabban, mások pedig lassabban gyógyulnak meg, és az elhunytak számáról sem tudunk semmit megyénként, de a járvány területi eloszlásáról ez az egyik legárulkodóbb térkép, amit rajzolni lehet - írja a lap.

Így is látható viszont, mennyivel súlyosabb a helyzet az ország észak-keleti részén, a fővárosban és környékén, illetve Győr-Moson-Sopron megyében, mint például a Dél-Dunántúlon. Borsodban is közel ötször annyi fertőzöttet találtak, mint Tolnában az elmúlt két hétben. A teljes képért viszont érdemes lakosságarányosan is megnézni, milyen az átfertőzöttségi arány:

Így már látható, hogy nem is Budapesten a legsúlyosabb a helyzet, Győr-Moson-Sopron átvette a vezetést. Viszont Nógrádban és Borsodban is magas az átfertőzöttségi arány, és Hajdú-Biharban és Veszprém megyében szintén romlik a helyzet. A Győr-Moson-Sopron megyei adat egészen aggasztó: az elmúlt két hétben a megye minden századik lakosánál kimutatták a fertőzést.

Az is tudható, hogy Budapesten is új erőre kapott a koronavírus az elmúlt héten: egy héttel korábban még öt megyében (Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Vas és Veszprém) volt rosszabb a járványhelyzet lakosságarányosan, mint a fővárosban. A túlterhelődő, megtelő kórházakból érkező vészjelzések is hasonló területi mintázatot követnek.

Somogyban, Tolnában, Békésben és Komárom-Esztergomban viszont a lakosságukhoz viszonyítva kevesebben kapják el a vírust, mint a fertőzöttebb megyékben: körülbelül kétharmadnyian. A legnagyobb különbség Tolna és Győr-Moson-Sopron között volt: az utóbbi megyében arányosan háromszor annyian fertőződtek meg, mint az előbbiben.

