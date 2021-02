Koronavírus: megszólalt a WHO a hazai korlátozások feloldásáról

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön óva intette Európát az elhamarkodott "társadalmi újranyitástól". Bár a fertőzöttek száma egyes országokban csökkenőben van, a fertőzés mértéke továbbra is nagy - figyelmeztetett a WHO, kiemelve Spanyolország helyzetét.

"A viszonylagos csökkenés nem azt jelenti, hogy a fertőzési mutatók alacsonyak"- jelentette ki sajtótájékoztatóján Catherine Smallwood, a WHO koppenhágai irodájának veszélyhelyzeti vezetője. Smallwood emlékeztetett arra, hogy a korlátozások idő előtti nyári feloldása az esetszámok újbóli növekedését eredményezte ősszel.

A WHO jelezte: az elővigyázatosság és a járványügyi kritériumokon alapuló intézkedések kulcsfontosságúak a vírus elleni küzdelemben.

A fertőzés csökkentésének és az oltási kampánynak kéz a kézben kell járnia annak érdekében, hogy az országok kezelhessék a járványhelyzetet. Csakis ebben az esetben érdemes hosszú távú stratégiákban gondolkodni "a társadalmak fokozatos és stabil újranyitását" illetően.

Hasonlóan foglalt állást Hans Kluge, a WHO európai igazgatója is, aki elmondta, hogy a vírus terjedésének megfékezése segíthet annak elkerülésében is, hogy az újabb mutációk veszélyeztessék az oltóanyagok hatékonyságát.

Címlapkép: Getty Images