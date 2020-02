Koronavírus: még mindig 17 magyar van karanténban

Ismét emelkedett a bizonyítottan fertőzöttek napi száma Kínában, viszont Dél-Koreában már több az új beteg.Tovább emelkedett a fertőzöttek száma Németországban és Franciaországban is. Újabb hajó kerültek vesztegzár alá. Jelenleg Magyarországon 17-en vannak karanténban: a gimnazista lányok, kísérőik és egy teherautósofőr, valamint az MS Westerdam hajó utasa: ő ma elhagyhatja a karantént.

Dél-Koreában már több az új koronavírusos beteg, mint Kínában a szombaton közzétett adatok alapján. Egy nap alatt 594 újabb betegről derült ki, hogy megfertőzte a vírus Dél-Koreában, míg Kínában 427-ről. A dél-koreai fertőzöttek száma 2931-re emelkedett, a betegségben elhunytaké pedig 13-ról 16-ra. Az ország a négyfokozatú skálán immár a legmagasabb szintűre, vörös színűre emelte a "járványriadót".

Dél-Koreában január 3-a óta 85 ezer embert vizsgáltak meg koronavírus-fertőzés gyanújával.

Ismét emelkedett a bizonyítottan koronavírustól fertőzöttek napi száma Kínában pénteken: míg csütörtökön 318 új esetet jelentettek, addig pénteken 427-et - adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. Csütörtökön még javulni tűnt a helyzet, mivel szerdához képest több mint százzal csökkent az újabb, bizonyítottan a koronavírustól fertőzöttek száma, ám pénteken - szintén - bő százzal nőtt.

Ezzel a megerősített esetek száma 79 ezer 251-re emelkedett.

A kór miatt pénteken 47 beteg hunyt el, a halottak száma a szárazföldi Kínában 2835-re emelkedett. Az újabb 47 halott közül 37-tel Vuhanban végzett a járvány. A városban előző nap 28-an haltak bele a kórba.

Európa, Németország



Tovább emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma Németországban pénteken. A hivatalos adatok péntek esti összesítése alapján országszerte 63 fertőzést tartanak számon. A járvány terjedése kedden - február 25-én - gyorsult fel, azóta 47 esetet regisztráltak.

Február 25. előtt 16 embernél mutatták ki a koronavírust, 15-öt már gyógyultnak nyilvánítottak, és a vírus jelenlétét csak a járvány kínai gócpontjából, Vuhanból hazaszállított emberek körében mutatták ki, valamint Bajorországban, ahol valamennyi eset összefüggésben áll az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű autóipari cégnél történt januárban.

A járvány új, kedd este kezdődött szakaszában az esetek Észak-Rajna-Vesztfália tartomány egy járására, a holland határnál fekvő Heinsbergre koncentrálódnak. Ott a péntek esti állás szerint 35 fertőzést mutattak ki. A két első fertőzöttet - egy házaspárt - leszámítva mind otthon maradhattak, állapotuk jó, kórházi elhelyezésre nincs szükség.

A járásban további mintegy ezer fő van otthoni karanténban, mert kapcsolatba kerülhettek fertőzöttekkel.

Észak-Rajna-Vesztfália mellett Bajorország, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen és Rajna-vidék-Pfalz tartományból jelentettek újabb fertőzéseket kedd este óta. Így a 16 német tartomány közül 6-ot érint a koronavírus-járvány. Az esetek többségégében sikerült feltárni a fertőzési láncolatot, rekonstruálni, hogy miként jutott be a kórokozó a fertőzött szervezetébe.

A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) pénteki helyzetértékelése szerint a helyzet "komoly, és dinamikusan változik", de a lakosság veszélyeztetettsége csak az alacsony és a közepes szint közötti sávban van. Azonban hírportálok jelentései szerint az ország több részén így is tapasztalható az úgynevezett pánikvásárlás vagy felvásárlási láz - élelmiszerek és háztartási szerek felhalmozása - , és

több üzletláncnál arról számoltak be, hogy megugrott a kereslet a tartós élelmiszerek iránt.

A vírus terjedése miatt lemondtak vagy elhalasztottak több nagyobb szabású rendezvényt. A fővárosi hatóságok péntek esti döntése alapján nem tartják meg a berlini Nemzetközi Turisztikai Börzét (ITB), a világ legnagyobb idegenforgalmi szakmai vásárát sem, amely az eredeti tervek szerint március 4-én kezdődött volna.

A szövetségi egészségügyi minisztérium és a belügyminisztérium közös válságstábja a péntek este véget ért ülésükről kiadott közlemény szerint valamennyi rendezvényszervezőnek és a rendezvények engedélyezéséről döntő helyi hatóságoknak azt tanácsolja, hogy az RKI által lefektetett biztonsági elvek alapján járjanak el. Ezekből az elvekből a jelenlegi helyzetben az következik, hogy "le kell mondani az olyan nagy nemzetközi rendezvényeket, mint az ITB".

Bevezetik többek között, hogy nemzetközi légi és vízi közlekedésben a Kínából érkező járatok mellett a Dél-Koreából, Japánból, Iránból és Olaszországból járatok vezetőinek is kötelező előzetes tájékoztatást adni az utasok egészségi állapotáról, és az utasoknak kötelező kitölteni egy úgynevezett kiszállókártyát, amelyen meg kell adniuk, hogy hol lesznek elérhetőek a következő két héten.

Ugyanilyen adatlapot kell kitölteniük a regionális és a távolsági vonatok utasainak is koronavírus-fertőzés gyanúja esetén.

A közúti közlekedés területén a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség megerősíti az úgynevezett mélységi - az országhatártól számított 30 kilométeres körzetben - ellenőrzést.

Európa, Franciaország



Franciaországban is emelkedett a fertőzöttek száma, az ország teljes területe érintett. Olivier Véran egészségügyi miniszter a járvány által leginkább sújtott Párizshoz közeli Oise megye Crépy-en-Valois nevű településén tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a nap folyamán 19 új esetet találtak, s így a járvány januári kezdete óta 57-re emelkedett a megbetegedések száma.

A legtöbben, 18-an annak a Párizstól északra található Oise megyében élő férfinak a környezetéből valók, aki szerdán hunyt el egy párizsi kórházban. Ezen a környéken az előző naphoz képest hattal emelkedett a fertőzöttek száma. A megye legtöbb iskolájában jövő héten - a kéthetes síszünet után -

egyelőre nem indult újra a tanítás.

Hat beteg ismert a Svájccal határos Annecyban, két esetet pedig a dél-franciaországi Montpellier-ben diagnosztizáltak. A betegek közül négyen a közelmúltban tértek haza Egyiptomból. A miniszter azt is elmondta, hogy 12 úgynevezett egyedi eset is ismert az ország különböző területein. Azaz olyan betegekről van szó, akiknek a környezetét most kezdik feltérképezni a hatóságok, és megállapítani a fertőzési láncolatot, amelynek alapján várhatóan további fertőzötteket találnak.

A járvány új szakaszba lépett Franciaországban, az ország egész területén megtalálható, s az a dolgunk, hogy megfékezzük a terjedését

- mondta a tárcavezető, aki elsősorban a kézfogás elkerülését tanácsolja mindenkinek a vírus terjedésének lassítására.

Óránként mossuk kezet, a könyökhajlatba tüsszentsünk! Eldobható zsebkendőket használjunk! És mostantól azt ajánlom, hogy meghatározatlan ideig kerüljük el a kézfogást! Ismétlem, az apró gesztusok jelentik a legnagyobb védelmet

- sorolta az egészségügyi miniszter. Arra is emlékeztetett, hogy szájmaszk viselése "felesleges" azoknak, akik nem betegek és akik nem álltak kapcsolatban fertőzöttekkel. Többször kiemelte, hogy az eddigi ismeretek szerint az új koronavírus elsősorban kézfogással terjed, s arra kérte a kockázatosnak tekinthető országokból hazatérő gyerekek szüleit, hogy a lappangási időnek tekintett két hétig ne vigyék a gyerekeket iskolába.

Franciaországban a járvány kezdete óta ketten vesztették életüket, egy hatvan éves francia tanár szerdán, egy héttel ezelőtt pedig egy nyolcvanéves kínai turista hunyt el, 12-en meggyógyultak, 43-en vannak kórházban.

Vesztegzár alatt két civilhajó

Vesztegzár alá helyezték az olasz hatóságok a Sea Watch-3 és az Ocean Viking civilhajókat pénteken. A Sea-Watch német civilszervezet Twitter-bejegyzésben közölte, hogy két hétig nem hajózhatnak ki. Az NGO diszkrimináló intézkedésre panaszkodott, amely szerinte kockára teszi a Líbiából tengerre kelő menedékkérők életét.

A Sea Watch-3 csütörtökön kötött ki 194 illegális bevándorlóval a fedélzetén a szicíliai Messinában. A fedélzeten lévő ötfős orvosi csapat az olasz egészségügyi hatóságokkal közösen végezte el minden utason az új típusú koronavírus kimutatására szolgáló tesztet. A vizsgálatok nem mutattak ki fertőzöttet.

Teherán cáfol

Legalább 210 ember életét követelte eddig Iránban a koronavírus-járvány - közölte pénteken a BBC iráni egészségügyi forrásokra hivatkozva. A teheráni egészségügyi minisztérium szóvivője - röviddel annak közzétételét követően - cáfolta az értesülést.

A BBC fárszi nyelvű híradása hangsúlyozta, hogy ez az adat jóval magasabb az iráni hatóságok által hivatalosan közöltnél.

Kianus Dzsahánpúr egészségügyi szóvivő előzőleg ugyanis arról számolt be, hogy csütörtök estig bezárólag 34-re nőtt az országban a koronavírus halálos áldozatainak a száma, s 388-ra a fertőzötteké. A legtöbb halottat a fővárosból, Teheránból, illetve a fertőzés helyi gócpontjának számító Komból jelentették. A BBC megjegyezte, hogy a fővárosban mindemellett aránytalanul magas számban betegedtek meg tisztségviselők: egy alelnök, egy miniszter-helyettes, és legalább két parlamenti képviselő.

Egy parlamenti képviselő Komból a héten azzal vádolta a teheráni vezetést, hogy próbálja elleplezni a vírus terjedésének valós méreteit, míg az Egyesült államok aggodalmát fejezte ki, hogy az iszlám köztársaság nem oszt meg fontos információkat a járvánnyal kapcsolatban.

Szakértők attól tartanak, hogy az iráni kormány nem biztos a dolgában, hogy miként kellene kezelni a ragály rohamos terjedését.

Az iráni kormány kiállt az eddig foganatosított járványügyi intézkedései mellett, és tagadta, hogy információkat tartana vissza a fertőzöttek számáról. A pénteki imák Teheránban és 22 másik városban elmaradnak, az iskolákat és egyetemeket határozatlan ideig bezárták. Emellett számos légijáratot is töröltek, ami viszont azt eredményezte, hogy irániak ezrei ragadtak külföldön és az országon belül különböző repülőtereken.

A nap folyamán Abbasz Muszavi iráni külügyi szóvivő nevetségesnek nevezte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ajánlatát a koronavírus elleni harcban nyújtandó segítségről.

Nevetséges és egy politikai-pszichológiai játszma, hogy olyan ország, amely gazdasági terrorizmussal széles körben gyakorolt nyomást az iráni népre és elzárta a gyógyszerek és egészségügyi felszerelések vásárlásának útját, azt állítsa, hogy segít a koronavírussal szembeni harcban

- hangsúlyozta Muszavi.

Magyarország

Szombaton kiengedhetik a karanténból a Kambodzsa partjainál kikötött óceánjáró hajóról hazatért harmadik magyar utast is - mondta a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa. Szlávik János közölte: az óceánjáró (MS Westerdam) másik két utasa pénteken már elhagyhatta a karantént.

Jelenleg 17-en vannak karanténban: gimnazista lányok, kísérőik és egy teherautósofőr.

A főorvos elmondta: a centrumkórházat naponta 50-100 ember keresi fel azzal, hogy fertőzött területen járt, és vagy tünetei vannak, vagy a munkáltatója, iskolája nem engedi, hogy bemenjen az intézménybe. Az oltóanyag fejlesztéséről szólva kitért arra: korábban ez még 10-15 évet vett igénybe, ma már 1,5 év is elegendő lehet. Már értek el eredményeket életveszélyes koronavírus-fertőzéses eseteknél a malária, az AIDS, az ebola vagy a C típusú májgyulladás gyógyszerével.

Csoda, hogy Magyarországon eddig nem jelent meg a vírus, de valószínűleg ez nem kerülhető el

- fogalmazott a szakember. Kiemelte, hogy a vírus gyermekekre egyáltalán nem veszélyes, felnőttek esetében csak nagyon ritkán életveszélyes, leginkább az időseknek kell vigyázniuk, de a halálozási arány nem haladja meg a 2 százalékot. Világszerte eddig összesen mintegy 3000-en haltak meg koronavírus-megbetegedésben, ugyanakkor a mostani szezonban csak az Egyesült Államokban mintegy 20 ezer áldozata volt az influenzajárványnak.

Szlávik János hozzátette: Kínában a szakemberek féken tudják tartani a járványt, remélhetőleg így lesz Olaszországban is, de az emberek is nagyon sokat tehetnek a fertőzés terjedésének akadályozásáért; e téren az egyik legfontosabb a gyakori kézmosás.

Tenerife

A Kanári-szigetek kormánya 130 szállóvendégnek engedélyezte csütörtökön, hogy elhagyja a koronavírus-fertőzés miatt karantén alá vont tenerifei szállodát kisebb csoportokban. A négycsillagos tengerparti hotelben öt magyar, egy idős pár és egy háromtagú, kisgyerekes család is tartózkodik. Ha minden a tervek szerint megy, Magyarország repülőt küld a hazaszállításukra.