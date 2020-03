Koronavírus: itt a MÁV bejelentése, ezt minden utasnak tudnia kell

Folyamatos a teljes járműpark napi szintű fertőtlenítése - tudatta a Pénzcentrum szerkesztőségével a MÁV - ma reggelig már 2944 alkalommal végeztek permetezős fertőtlenítést. Az elővárosi járműveket követően országos szintre terjesztették ki a rendszert, így mától a jelenleg üzemben lévő 1814 járművet - személykocsikat és a motorvonatokat is - napi szinten fertőtlenítik.

A zárófertőtlenítés baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítést jelent, amely után minden kórokozó elpusztul a járműveken. A három budapesti fejpályaudvar mellett az országban összesen 39 helyen tudják elvégezni a kocsik teljes fertőtlenítését. Az országos lefedettségű rendszer kialakításának köszönhetően mától a teljes járműpark napi szintű fertőtlenítése biztosított.

A kocsik magas szintű fertőtlenítésén túl, március 16. hétfőtől kezdődően, fokozatosan a legnagyobb forgalmú budapesti és vidéki pályaudvarokon, megállóhelyeken is biztosítják a kézfertőtlenítő lehetőséget az utazóközönségnek is. A vasúttársaság a pályaudvarokat, üzemi területeket is vírusellenes takarítószerekkel takarítja.

Címlapkép: Getty Images