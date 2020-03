Koronavírus hírösszefoglaló: minden magyar megyében van fertőzött, Romániában követhetetlenné vált a fertőzések útvonala

Nincs olyan megye, ahol ne találtak volna koronavírus-fertőzöttet - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Romániában mindeközben követhetetlenné vált a fertőzések útvonala. Németországban és a Benelux-államokban továbbra is terjed a kór.

Müller Cecília a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy már nem egyenes vonalú a fertőzöttek számának emelkedése, már exponenciális, hatványozott emelkedésnek nézünk elébe. Az elkövetkező napokban, hetekben a tömeges megbetegedések szakaszába léphetünk - tette hozzá. Az elmúlt 24 órában 36 új fertőzöttet találtak - közölte. Hozzátette: számos olyan eset van, akik már megfertőződtek, de nem mutatják a betegség tüneteit, hiszen a fertőződést követően az esetek 80 százalékában enyhe tünetekkel áteshet valaki a betegségen, azonban az idősek és a kockázati csoportba tartozókra nézve a vírus komoly megbetegedést okoz. Megköszönte, hogy az idősek betartják az értük is hozott intézkedéseket, és a felhívásnak megfelelően kevesebben mennek utcára.

Müller Cecília kifejtette: az emberi találkozások minimálisra csökkentése érdekében változott meg az eljárásrend úgy, hogy a potenciális fertőzöttekhez a mentőszolgálat segítségével jutnak el. A mentők veszik le a mintát, és azt juttatják el a laboratóriumba. Szólt arról is, hogy az egészségügyben naponta számos intézkedést hoznak, készülnek a lehető legmagasabb esetszámra. Minden egészségügyi intézmény növeli kapacitásait, felkészül a betegek fogadására, s folytatódnak a gyógyszer és vakcina kifejlesztésére irányuló kutatótevékenységek is - ismertette. Azokra a hírekre reagálva, miszerint külföldi hallgatókat hibáztatnak a vírus behozatalával, az országos tisztifőorvos azt mondta, ennek semmilyen alapja nincs.

Hogy egy vírus hogyan jut el egyik embertől a másikhoz, ki kit fertőz meg, ebben nem lehet senkit okolni

- mondta. Hozzátette: be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek a vírus átadását gátolhatják. Tehát kerüljük a közösséget, tartsunk egymástól kellő távolságot - javasolta. Arra vonatkozóan, hogy Magyarországon hányan fertőződhetnek meg, Müller Cecília azt mondta, erre készülnek modellszámítások. Egy járvány terjedésének számos tényezője van, amiből csak egyik az esetszám - tette hozzá.

Románia sárga zónás lett

Románia is bekerült a "sárga zónába" a koronavírus-fertőzések térképén, miután a fertőzöttek száma hétfőn meghaladta az ötszázat. Az ilyen országokból érkezőket házi elkülönítőbe küldik. Hétfőn ugyanakkor megugrott, az előző naphoz képest több mint duplájára, 143-ra emelkedett a 24 óra alatt regisztrált új fertőzések száma. Az országban hétfő délig 576 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust. Mintegy ötezren vannak intézményesített karanténban, és több mint 72 ezren otthoni elkülönítésben. 15 Covid-19-es beteget kezelnek intenzív osztályon, 73 fertőzöttet pedig gyógyultnak nyilvánítottak.

Romániában eddig 4, egyéb súlyos betegségekben is szenvedő halálos áldozata volt a kórnak, külföldön 8 Covid-19-ben szenvedő román állampolgár vesztette életét.

A román belügyminisztérium 141 esetben indított büntetőeljárást, és 665 esetben szabott ki bírságot a karanténrendelkezések megsértése miatt. A szombaton kiadott katonai rendelet alapján 118 olyan embert helyeztek hatósági karanténba, akik nem tartották be az otthoni elkülönítésről szóló hatósági rendelkezést.

Az egészségügyi hatóságok szerint immár követhetetlenné vált Romániában a koronavírus-fertőzések útvonala: hétfőn a friss fertőzöttek és halálos áldozatok között is több olyan volt, aki nem járt külföldön, és nem szerepelt a már ismert fertőzöttek kapcsolatai között.

Ellenőrizhetetlenné vált a fertőzés terjedése több romániai kórházban, köztük a kelet-romániai Suceava sürgősségi kórházában is, ahol hétfőig 18 orvos és 9 asszisztens kapta el a betegséget. A bukaresti egyetemi kórház igazgatóját is azért váltotta le az egészségügyi miniszter, mert - a szükséges óvintézkedések hiányában - a kórház két, más diagnózissal beutalt betege is ott fertőződött meg koronavírussal. A Covid-19 első romániai halálos áldozatai közül ketten ezekből a kórházakból kerültek a járványkórházakba, ahol már nem tudták megmenteni életüket.

Németországban is tovább gyűrűzik a betegség

Németországban hétfő délelőtt 24 873 volt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma a Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint. Ez 2509-cel - 11,2 százalékkal - több az egy nappal korábbi 22 364-nál. Szintén 15 százalék alatti növekedést jegyeztek péntekről szombatra és szombatról vasárnapra, míg korábban napokig egyre gyorsuló ütemű, 30 százalék körüli mértékű emelkedést regisztráltak.

Egyelőre nem tudni, hogy a növekedési ütem lassulása minek tulajdonítható. Az egyik lehetőség, hogy megmutatkoznak az emberek egymás közötti közvetlen, fizikai kapcsolatainak csökkentésére irányuló korlátozások hatásai. Egy másik lehetséges magyarázat szerint erre majd csak később, március vége felé lehet igazán számítani, és az ütem csökkenése csupán abból adódik, hogy a helyi egészségügyi hatóságok a hét végén kevésbé összpontosítanak az adatok továbbítására, mint nincs elég munkatárs szolgálatban.

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok közös járványügyi irányelvei alapján hétfőtől országszerte tovább korlátozzák az emberek közötti fizikai kapcsolatokat, hogy feltartóztassák a főként cseppfertőzéssel terjedő vírust. Az új szabály szerint mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt közterületen, vagy azokkal a személyekkel, akikkel közös háztartásban él. Bajorország kormánya még szigorúbb, a hét végén bevezetett szabálya szerint csak a közös háztartásban élők lehetnek együtt közterületen.

A BENELUX-ban is nőnek az esetszámok

Hollandiában a pénteki adatokhoz képest jelentősen, közel kétezerrel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Hétfői adatok szerint 4204 beteget tartanak nyilván. A járvánnyal összefüggésben a hétvégén több mint százan meghaltak, ezzel 179-re emelkedett a megbetegedésben elhunytak száma. Ez idáig mindössze ketten gyógyultak fel.

Hétfői adatok szerint Luxemburgban a hétvégén mintegy háromszázan betegedtek meg, 798 fertőzöttet ápolnak. Megkettőződött, nyolcra emelkedett a halálos áldozatok száma, és hatan felgyógyultak a Kínából kiindult vírus okozta betegségből.

Belgiumban a hétfői adatok alapján egy nap alatt több mint 340-en kapták el a betegséget, ezzel 3743-an vannak a nyilvántartott fertőzöttek. Számuk az elmúlt 10 napban meredeken emelkedett, és több mint a tízszeresére nőtt az országban. Az elmúlt 24 órában 13-an elhunytak, ami azt jelenti, hogy 88-an haltak bele a betegségbe. Kórházi ellátásban 1643-an részesülnek, közülük 290-en vasárnap óta kerültek kórházba, 322 beteget pedig intenzív osztályon ápolnak. Gyógyultan 340-en hagyhatták el a belga kórházakat.

Maggie De Block belga egészségügyi miniszter vasárnap közölte, hogy újabb 759 kórházi férőhelyet létesítettek a koronavírussal megbetegedettek számára. A pótágyak elhelyezésével ez idáig összesen 2650 ágy áll a betegek rendelkezésére a belga kórházak intenzív osztályain, ebből jelenleg 621 üres.

Címlapkép: Getty Images