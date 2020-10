Koronavírus: hétfő óta csaknem 600-zal nőtt a kórházi ápoltak száma

2194 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 68 127 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1634 főre emelkedett, 17 469-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 49 024 fő. 3197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy hete, október 22-től kezdve haladja meg a kétezret a napi fertőzöttek száma (kivétel október 24-e, amikor 1820 új beteget regisztráltak), úgy hogy ebben benne volt egy hosszú hétvége is. Tegnap még 2291, ma 2194 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Ma 56-an, tegnap 43-an hunytak el - köztük egy 43 éves férfi, akinek (jelenleg) nem volt ismert alapbetegsége! A gyógyultak száma 371 fővel emelkedett.

Ha ez a tendencia folytatódik, akkor az aktív fertőzöttek száma holnapra eléri az 50 ezer főt!

Jelenleg 3197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, tegnap még 3166-an voltak, tegnap előtt 2891-en, hétfőn pedig 2602-en. Csak ezen a héten eddig hétfőtől tehát 595-tel nőtt a kórházi ápoltak száma!

Továbbra is Vas és Nógrád megyében emelkedik a leginkább a koronavírusos esetek száma (az elmúlt 2 hét számai alapján) a lakosságszámhoz képest, de Észak-Magyarország és Észak-Alföld régióban is nő a diagnosztizált betegek száma. A nyugat-dunántúli régió és Veszprém megye együttes adatai is elég kedvezőtlenek, valamint Dél-Alföldről Csongrád-Csanádban is jelentősen nőtt a fertőzöttszám.

A mai megyei adatok:

