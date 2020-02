Koronavírus: hamarosan eldől, lesz-e idén olimpia Tokióban

Elhagyhatta a karantént a Kambodzsa partjainál kikötött óceánjáró hajóról hazatért harmadik magyar utas is - hangzott el az m1-en. Az MS Westerdam másik két magyar utasát pénteken engedték ki a karanténból. Franciaországban betiltják az 5000 főnél nagyobb rendezvényeket, törölték a párizsi félmaratont is. A triatlon vb-t is elhalasztják. Megszólalt a japán minisztelelnök is a tokiói olimpia kapcsán.



Még tizenhatan vannak megfigyelés alatt a Dél-pesti Centrumkórházban - közölték a hírműsorban. Láng-Bognár Kinga, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője szombati sajtótájékoztatóján azt mondta: továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon. Hozzátette: eddig 115 mintát vizsgáltak meg a laboratóriumokban, a közúti határátkelőhelyeken 403 embert ellenőriztek, a reptereken 4722-t.

Emlékeztetett arra: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magasról nagyon magasra emelte a koronavírus-járvány veszélyének szintjét, de ajánlásában Magyarországot nem érintette. Az operatív törzs tanulmányozta a WHO ajánlásait, és nem tartja indokoltnak szigorúbb intézkedések bevezetését.

Samu Attila, a Belügyminisztérium sajtófőnöke elmondta: a mentők az elmúlt 24 órában két fővárosi kerületben, valamint Lébényben, Hajdúsámsonban és Pécsen vonultak ki olyan emberekhez, akik úgy vélték, a járvány miatt ellátásra van szükségük, a kivizsgálások során azonban bebizonyosodott, hogy nem fertőzöttek.

Szigorítások a világban



Franciaországban a járványt okozó COVID-19 koronavírus miatt betiltják a zárt térben tartandó olyan rendezvényeket, amelyeken várhatóan 5000 embernél több venne részt - jelentette be Olivier Veran francia egészségügyi miniszter.

Veran tudatta azt is, hogy a Párizstól északra fekvő Oise térségében, ahol több megbetegedést is feljegyeztek, minden nyilvános rendezvényt betiltanak, akárcsak azon az alpesi településen, La Balme-de-Sillingyben, ahol szintén többen elkapták a vírust. A miniszter kiemelte, ez azt jelenti, hogy

a vasárnapra tervezett, párizsi félmaraton is elmarad, amelyre mintegy 40 ezer embert vártak, és egy nappal korábban, már szombaton bezárja kapuit a párizsi mezőgazdasági vásár.

Franciaországban szombatig 73 ember fertőződött meg, közülük 59-en vannak kórházban, és ketten meg is haltak.

Olaszországban Stefano Bonaccini, Emilia Romagna régió vezetője bejelentette, hogy a térségben az oktatási intézmények hétfőn sem nyitnak ki és a jövő héten is zárva maradnak. Nem lesz tanítás Lombardiában és Venetóban sem.

Japánban Abe Sindzó miniszterelnök szombaton 270 milliárd jenes (mintegy 766 milliárd forint) rendkívüli csomagot jelentett be, és kijelentette, hogy az ország sorsdöntő választás elé néz, mert

hamarosan kiderül, hogy képes-e ellenőrzés alatt tartani a járványügyi helyzetet, és nyáron meg lehet-e tartani a tokiói olimpiai játékokat.

A japán kormányfő a héten arra kérte az iskolákat, hogy április elejéig tartsanak zárva, ami miatt rengeteg bírálat érte a miniszterelnököt, mert sok szülő nem tudja megoldani a gyerekek elhelyezését. Ezért a szombaton bejelentett csomag részeként Abe nekik is támogatást ígért. Japánban 960-an kapták el a vírust, közülük több mint 700-an a Diamond Princess nevű óceánjárón.

Közben a Perzsa-öböl térségében is tovább terjed a kór; a dohai kormány szombaton bejelentette, hogy Katarba is bejutott a vírus. Egy 36 éves katari férfi szervezetében mutatták ki a kórokozót, akit a katari kormányzat a napokban szállíttatott haza Iránból. Állapota stabil, és karanténba került.

Iránban szombatra 43-ra emelkedett a COVID-19 halálos áldozatainak száma, míg a fertőzöttek száma 593 az állami média tájékoztatása szerint. Ezt némileg árnyalja, hogy a BBC brit közmédia pénteken iráni egészségügyi dolgozókra hivatkozva azt jelentette, hogy a koronavírus iráni halálos áldozatainak száma ennek a sokszorosa.

Kianus Dzsahánpúr, a teheráni egészségügyi minisztérium szóvivője vitatta a BBC riportjában megjelent információkat. Dzsahánpúr arra is kitért, hogy míg 10 napja a koronavírusról beszél mindenki, addig az ország útjain 480 ember halt meg balesetben, és ezt senki észre sem veszi. A szóvivő elmondta, hogy a napokban több tízezer ember eshet át szűrésen, egyúttal felszólított mindenkit, hogy kerüljék a tömegrendezvényeket, adott esetben temetésekre se menjenek el.

Iránból péntek este arról érkezett hír, hogy Bandar-Abbász városában tiltakozók felgyújtottak egy kórházat, mert azt hitték, hogy koronavírusos betegeket különítettek el ott, pedig a kórházat csak felkészítették a betegek kezelésére.

Világszerte több mint 85 ezer ember kapta már el a kínai Vuhanból indult új koronavírust, és mintegy 2900-an haltak bele.

A fertőzöttek és a halálos áldozatok túlnyomó többsége is Kínában, azon belül Hupej tartományban van. Kínán kívül viszont Iránban követelte a legtöbb életet a járvány, és a közel-keleti országokban tapasztalt megbetegedések jó része is Iránba vezethető vissza.

Triatlon vb

A nemzetközi szövetség (ITU) a koronavírus terjedése miatt elhalasztotta a triatlonosok világbajnoki sorozatának Abu-Dzabiba tervezett nyitóversenyét. A viadalt jövő hétvégén rendezték volna, de a szervezők tájékoztatása szerint márciusban vagy áprilisban próbálnak a futamnak új időpontot találni.

Az ITU azzal indokolta a döntést, hogy az egyes országok által alkalmazott utazási korlátozások és karanténok lehetetlenné teszik a verseny megrendezését az eredetileg tervezett időpontban. Közleményében hozzátette, fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy új dátumot találjanak a viadalnak, de ez egy versenyfutás az órával.

Az Egyesült Arab Emírségekben a koronavírus-járvány miatt csütörtökön törölték a helyi országúti kerékpáros körverseny utolsó két szakaszát, mivel két olasz versenyző tesztje pozitív lett. A versenyzők jelenleg szállodáikban vannak elzárva.