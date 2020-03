Koronavírus: 300 millió diák van kényszerszüneten világszerte

Az Antarktisz kivételével már minden kontinensen jelen van az új koronavírus a hírügynökségek csütörtöki összesítése alapján. Világszerte már csaknem 300 millió gyerek nem járhat iskolába ideiglenesen. A Palesztin Hatóság területén is megjelent a vírus, bezárták a szállodákat. A kínai koronavírus-járványban a szükséges vizsgálatok elvégzésében robot segíti az orvosokat. Őssejtterápiával értek el eredményeket a gyógyításban.

Görögországban, ahol tíz embernél mutatták ki a vírusfertőzést, a kormány három nyugati megyében legalább a hét végéig betiltott minden olyan rendezvényt, amely sok ember részvételével jár, és bezárták az iskolákat, felsőoktatási intézményeket. Indiában bejelentették, hogy a fővárosban, Újdelhiben március 31-éig bezárták az összes állami általános iskolát.

Svájcban meghalt a koronavírus első áldozata, egy 74 éves asszony - közölték hivatalosan. Svájcban 60 koronavírus-fertőzött van. Spanyolországban egy 99 éves, krónikus beteg asszony a koronavírus harmadik halálos áldozata, aki egy madridi kórházban hunyt el, és halála után mutatták ki nála a betegséget - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter.

Az elmúlt 24 órában 41-gyel nőtt a regisztrált esetek száma. Eddig összesen 234 fertőzöttet jelentettek, a legtöbbet, 90-et a madridi tartományból. A betegséget tíz, intenzív osztályon kezelt páciens esetét kivéve enyhe lefolyásúnak minősítették a fertőzötteknél.

Salvador Illa szerint a dél-európai országban továbbra sincs szükség a készültségi fokozat emelésére és rendkívüli korlátozó intézkedések bevezetésére sem. A cseh kormány határozatlan időre felfüggesztette az ország repülőterei és az észak-olasz, valamint a dél-koreai repülőterek közötti közlekedést, ami hetente körülbelül 50 járatot érint. A Csehország és Kína közötti járatokat már korábban felfüggesztették. A LOT lengyel nemzeti légitársaság április 25-éig meghosszabbította a Varsó és Peking közötti járatainak felfüggesztését, csökkentette a Varsó és Milánó közötti járatainak számát, április 8-áig pedig felfüggesztette a Budapest és Szöul közötti járatait a járvány miatt.

India elhalasztotta Narendra Modi miniszterelnök március végi látogatását az Európai Unió brüsszeli központjában, ahol csúcstalálkozó lett volna az ázsiai ország és az EU között. A Németországban állomásozó amerikai erők bejelentették, hogy az idén nem tartják meg az izraeli erőkkel közös, minden évben megrendezendő Juniper Cobra hadműveletet.

A koronavírus-járvány miatt csütörtök reggelre már csaknem száz ország szigorította meg azoknak a külföldieknek a belépését, akik Dél-Koreából érkeznek. harminchét ország pedig azt tervezi, hogy csütörtöktől egyenesen megtiltja olyan külföldiek belépését, akik Dél-Koreában jártak az utóbbi két hétben.

A külügyminisztérium emiatt bejelentette, hogy még a héten tájékoztatót tart a Szöulban akkreditált nagyköveteknek arról, hogy Dél-Korea milyen óvintézkedéseket hozott a járvánnyal szemben. Dél-Koreában csütörtökre 6000 fölé nőtt az új koronavírussal fertőződött emberek száma, mert az utóbbi egy napban 322 új esetet regisztráltak. A legtöbb fertőzött továbbra is a délkeleti Tegú városban van. A városban és környékén már három olyan övezetet alakítottak ki a hatóságok, amelyben különleges ellátási intézkedéseket vezettek be. A napi új megfertőződések száma csökken. Az eddigi halálos áldozatoké 40 volt csütörtökön, a kór főleg olyan, idős emberek halálát okozta, akik más krónikus betegségekben is szenvedtek.

A Hszinhua hírügynökség csütörtökön azt jelentette, hogy a járvány eredeti gócpontjának számító kínai Vuhan városban, ahol sokáig az egészségügyi hatóságok jóformán csak a koronavírus-betegekre tudtak koncentrálni, újra figyelmet tudnak fordítani a nem koronavírusos betegekre is.

A gyógyítás hatékonyságát jelzi Kínában az egészségügyi hatóságok szerint, hogy egyre több beteget engednek ki gyógyultan a kórházakból. Már több mint 17-szer több a gyógyultak száma az országban, mint a halálos áldozatoké, míg február elején egyenlő arányban voltak. Csütörtökön már több mint 52 ezer volt a meggyógyultak száma, a halálos áldozatoké pedig 3012 volt.

A kínai hatóságok figyelmeztették az ország lakosait, hogy nem menjenek az észak-koreai határnak még a közelébe se, mert az észak-koreai határőrök figyelmeztetés nélkül lőhetnek rájuk - közölték a határ közelében élő kínai lakosok csütörtökön.

Észak-Korea korábban teljesen lezárta Kínával közös határát.

Hszi Csin-ping kínai elnök elhalasztotta áprilisra tervezett japán látogatását - jelentették be csütörtökön mindkét fővárosban. A kínai elnöknek ez lett volna az első állami látogatása Japánban több mint tíz év óta. Tokióban közölték, hogy a látogatást egy későbbi időpontban fogják megtartani. Japánban bejelentették azt is, hogy felfüggesztik a beutazóvízum kiadását a kínai és a dél-koreai állampolgároknak.

Macky Saal dél-szudáni elnök elővigyázatosságból megtiltotta minisztereinek, hogy elhagyják az országot.

Szállodákat zárnak be

Ciszjordániában, a Palesztin Hatóság területén is megjelent az új koronavírus, a járványveszély miatt bezárták az ottani szállodákat - jelentette csütörtökön a Jediót Ahronót című izraeli lap online változata, a ynet. Csütörtöktől a Palesztin Hatóság teljes területére tilos belépni külföldi turistáknak. A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériuma lezárta a turisták elől Betlehem városát, és fertőtlenítés után bizonytalan időre bezárták a látogatók elől az ott található Születés templomát is, amelyet a Jézus születésének helyet adó jászolt helyén emeltek.

A döntés előzménye, hogy a Betlehem melletti Beit Dzsallában egy szálloda négy dolgozóját megfertőzte az ott elszállásolt dél-koreai turistacsoport, amelynek több tucat tagjánál mutatták ki hazatérésük után a fertőzést. Az Al Kudsz című újság szerint a hotel összes alkalmazottjának házi karanténba kellett vonulnia.

A súlyosan fertőzött dél-koreai turistacsoport ellátogatott Betlehem mellett Nabluszba, Jerikóba és Hebronba is Ciszjordánia területén.

Az eset nyomán bejelentették, hogy csütörtöktől a Palesztin Hatóság teljes területére tilos belépni a turistáknak, bármely országból is érkeztek. További óvintézkedésként kétheti iskolaszünetet rendeltek el Betlehemben, és ebben az időszakban az ottani mecsetek és a templomok is mind zárva lesznek. A Palesztin Hatóság teljes területén arra kérték a híveket, hogy ha rosszul érzik magukat, akkor ne vegyenek részt a pénteki imákon. Egyelőre két hétig tilos nagyobb tömeget vonzó rendezvényeket tartani, elhalasztanak minden kulturális és sporteseményt.

Közben az újabb európai országokra kiterjesztett izraeli óvintézkedések nyomán az izraeli kormányzati szervek becslése szerint 60-70 ezer izraeli tartózkodik már házi karanténban - jelentette a Háárec című újság honlapja csütörtökön. Az izraeli hadsereg lemondta az eredetileg március 13-ig tervezett, az amerikai haderővel tartott közös hadgyakorlatát, amelyen több mint hatszáz, Európában állomásozó amerikai katona vett volna részt.

Az izraeli városok polgármesterei sorra mondják le a helyi médiában a hagyományos, színpompás purimi felvonulásokat, noha az azokon szereplő, különleges jelmezekben a városokon végigvonuló helyi iskolák és klubok hetek óta készültek erre az eseményre.

Robotokkal a vírus ellen

Kínai egyetemi kutatók olyan robotot terveztek, amely segít a koronavírus-járvány betegeinek diagnosztizálásában és ellátásában, s ezzel leveheti a terhet a fertőzésnek kitett orvosi személyzetről. A gép, amelyet robotkarral szereltek fel és kerekeken gurul, képes ultrahangos vizsgálatot végezni, nyálmintát venni és meghallgatni a páciens szerveit, amit egyébként sztetoszkóppal végeznek az orvosok. A kamerákkal felszerelt robot úgy irányítható, hogy az orvosnak nem kell személyesen jelen lennie a vizsgálatnál, akár egy másik városban is lehet.

Az orvosok nagyon bátrak, de ez a vírus túlságosan fertőző. Használhatunk robotokat is, hogy elvégezzük a legveszélyesebb feladatokat

- hangsúlyozta Cseng Kang-tie, a Cinghua Egyetem professzora, a robot fő tervezője. A professzorban a kínai holdújévkor merült fel a robot ötlete, amikor Vuhan karanténba került és egyre nőtt a járvány halálos áldozatainak száma. Mérnökként tenni akart valamit, hogy enyhítse az orvosokra nehezedő nyomást, mivel úgy értesült, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az élvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók is megfertőződnek - idézte fel.

Összeállított egy kutatócsoportot, és átalakítottak két robotkart, amelyet az űrkutatásoknál használnak. Az elkészített robot szinte teljesen automatizált, a beavatkozások és elvégzett vizsgálatok után még arra is képes, hogy fertőtlenítse magát. Cseng hozzátette: az orvosok visszajelzése alapján változtattak a gép automatizálásán, mivel kiderült, hogy a páciensek nyugodtabbak, ha egy szakember személyesen is jelen van egy vizsgálatnál.

A kutatócsoport két robotját most kezdik kipróbálni pekingi kórházakban.

Az egyiken még a kutatólaboratóiumban dolgoznak, a másikkal pedig már ismerkednek az orvosok. Ha minden rendben megy, Vuhanban vasárnaptól állítják munkába a robotot a koronavírussal fertőzött betegek gyógyításában. A robot egy nővér vagy más egészségügyi dolgozó kíséretében vizsgálja majd a betegeket. Cseng elmondta, hogy szeretne több robotot építeni még, de az egyetem erre szánt kerete kimerült. Egy ilyen robot ugyanis félmillió jüanba (22 millió forintba) kerül. Mint hozzáfűzte, abban reménykednek, hogy elnyerik vállalatok támogatását, mivel nem akarják kereskedelmi célúvá tenni a kutatást.

Kínában több tízezer egészségügyi dolgozót küldtek a koronavírus-járvány gócpontjába, Hupej tartományba. Februárban több mint háromezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg.

Segít az őssejtterápia

Kínai kutatók vizsgálják az őssejtkezelés technológiájának alkalmazását a Covid-19 új koronavírussal súlyosan fertőzött betegek kezelésében, négy beteget már gyógyultan engedtek haza a kórházból - közölte a Science and Technology Daily című kínai napilap. Az őssejtkezelés klinikai vizsgálatai folytatódnak - idézte a lap Hszü Nan-ping tudományos és technológiai miniszter-helyettest.

Az őssejtek képesek az önmegújulásra vagy sejtosztódással differenciálódni a szervezet speciális funkciót ellátó testi sejtjeivé, például vér-, tudő-szívsejtekké. Az őssejtterápiákat már használják egyes fertőző betegségek és komplikációk kezelésében. A H7N8 madárinfluenza idején jó eredményeket mutattak fel a fertőzöttek kezelésében.

Csuo Vej, a kínai nemzeti őssejtkutató program vezetője elmondta, hogy a kutatók jelenleg a kritikus állapotú új koronavírus-fertőzöttek állapotának javítására összpontosítanak elsősorban az őssejtkezeléssel. A súlyos betegeknél állapotuk súlyosbodását vagy halálukat a "gyulladásos roham" okozza, amikor a immunrendszer a gyulladás által túlzottan aktiválódik. Ez tüdőkárosodást, légzésgyengülést okozhat, egyes betegeknél légzéselégtelenség léphet fel.

A tüdő gyulladása és sérülése áll az őssejtkezelés középpontjában

- hangoztatta Csuo. A tüdőszövetek károsodása halálos lehet, és az őssejtterápia segíthet helyreállítani a károsodást - magyarázta. A kezelésekben a kutatók jelenleg három - mesenchymális, tüdő és embrionális - őssejttípust alkalmaznak. Az őssejtekből készített szert a tüdőbe fecskendezik be. Az őssejtek javíthatják az immun mikrokörnyezetet a tüdőben és csökkenthetik a gyulladás okozta tüdőelégtelenség kockázatát.

A technológia széles körű használata azonban még távoli a Covid-19 betegeknél - figyelmeztettek a kutatók. Az ilyen típusú új szereknek vagy terápiának a biztonságosságát és hatékonyságát klinikai tesztek során kell igazolni - hangsúlyozta Csuo.