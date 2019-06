Komoly bírságba szaladhatsz bele a horvátoknál: a szabály, amit kevés magyar ismer

Ezek voltak 2019 25. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre, vagy a képes ajánlókra.





Vallottak a bankok: az apa életkorán is elúszhat a babaváró támogatás

Döntő tényező lesz a babaváró hitelnél az igénylők életkora. A feleségnél egyértelmű, mire készülhetünk, de a férj esetében is kérdéses, hogyan járnak majd el a bankok. Megnéztük, mire számíthatunk és milyen lehetőségek maradnak, ha az életkorunk miatt bukhat az igénylés.

Ez is érdekelhet! Azért ez erős: ennyit keresnek a melósok a pesti autómosókban Ma már nemcsak jól képzett szakemberekből, hanem betanított munkásokból is óriási a hiány -...

Komoly kihívóra akadt a magyarok kedvenc népautója: bivalyerős Dustert teszteltünk

Eléggé megszorongathatja a magyarok kedvenc autóját a Dacia Duster, amelyet mostmár új motorokkal is árulnak Magyarországon. Egy ilyen, bivalyerős gép járt a Pénzcentrumnál: megnéztük, mennyivel tud többet, mint az eladásokat vezető Suzuki Vitara.

Gigabírság szedi áldozatait a horvátoknál: a szabály, amit kevés magyar ismer

Nem változott a trend, az idei nyáron is rengeteg magyar tölti a horvát tengerparton a nyári szabadságát. És, ahogy az lenni szokott, közülük sokan horgászfelszerelést is visznek magukkal a kiruccanásra. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a HORGÁSZENGEDÉLY KIVÁLTÁSA MNDENKINEK KÖTELEZŐ! Akit engedély nélküli pecázáson kapnak, annak 3 ezer kunás bírságot is kiszámlázhatnak.

Ez is érdekelhet! Elárulta, mennyit keres a 18-szoros magyar bajnok élsportoló Buruczki Szilárd egy igazi legenda a magyar terepbiciklisek között. Tizennyolcszoros magyar bajnok...

Jön a kormány szuperfegyvere: kiszámoltuk, te mennyi ingyenhitelt kaphatsz

Napok kérdése, és élesedik a szuperfegyver, amely letarolhatja a fogyasztási hitelek piacát. Azt már mindenki tudja, hogy a babaváró hitel kamata 0 százalék, azzal viszont még mindig kevesen vannak tisztában, hogy hitelbírálatra azért szükség lesz. Ez pedig nem jelent mást, mint azt, hogy a babaváróra is érvényesek lesznek a JTM-korlátozások. Azaz a jövedelmed megszabja azt a maximális összeget, amit fel tudsz venni. Hogy mennyi az? Ezt mutatjuk a fenti cikkben.

Családi házad van? Ennyiből építhetsz magadnak klórmentes medencét

Nyakunkon az újabb hőhullám, ki ne vágyna ilyenkor a saját kertjében hűsölni egy olyan medencében, ami csak az övé? Ma már azonban hagyományos medence helyett egyre többen készítenek mesterséges fürdőtavat, azaz biomedencét. Olcsóbbnak ugyan nem nevezhető, de 100 százalékban vegyszermentesen tisztul, és nem csak 2 hónapig, hanem egész évben élvezhetjük.

Tej, sajt, tojás: a németeknél, briteknél annyiba van mint nálunk. Mi folyik itt?

Magyarországon átlagosan 16 százalékkal olcsóbbak az élelmiszerek, mint az EU-ban átlagosan. Hiába olcsó azonban az étel (ebben a jelenlegi összehasonlításban), ha az embernek nincs elég pénze, akkor az olcsóbból sem tud sokat vásárolni. Nem is beszélve arról, hogy például a tej, sajt, tojás 2018-ban nagyjából annyiba került átlagosan Magyarországon, mint Németországban vagy az Egyesült Királyságban. Ez utóbbi két országban azonban 2-3-szor is magasabb lehet az átlagkereset a Magyarországon mérthez képest, ami azt jelenti, hogy vásárlóerő paritáson nézve csúnyán le vagyunk maradva. Hol is drágább hát az élet?