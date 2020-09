Klímaválság: új front nyílhat a magyar erdőkben, ez a mesterterv

Amikor egy táj egésze harmóniát sugároz, jó esély van arra, hogy terményei is egészségesek. Az ilyen környezet, az ilyen agrár-ökoszisztéma tartós és gyümölcsöző. Hogy érhetjük el ezt? Számos módszer létezik már arra, miként érdemes megművelni a földet vagy hogyan tartsunk helyesen haszonállatokat. Vannak, akik a hagyományos, jól bevált szisztémákat követik és bizony egyre népesebb az újítók tábora is. Nem csoda, környezetünk hihetetlenül gyorsan változik: az időjárás és a klímaváltozás pedig egyre nagyobb kihívást jelent a mezőgazdaság számára is. Ez az oka annak is, hogy egyre többen próbálkoznak a hagyományostól valamivel eltérőbb, de ugyan olyan hasznos mezőgazdasági módszerek kidolgozásán. Ennek apropóján a HelloVidék Dr. Borovics Attilát, az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) igazgatóját az egyre nagyobb teret hódító fenntartható gazdálkodási formáról, az agrárerdészetről. Miért hasznos és kik vághatnak bele?

HelloVidék: Mit jelent az agrárerdészet?

Dr. Borovics Attila: Az agrárerdészet (agroforestry) fogalma általánosságban a fás kultúráknak a mezőgazdasági növénytermesztéssel és/vagy állattartással való harmonikus, együttes fenntartását, illetve a velük való együttes gazdálkodást jelenti. Közös elnevezése egy olyan földhasználati rendszernek, amelyben a folyamatosan fenntartandó fás kultúrákat tudatosan integrálják a mezőgazdasági növénytermesztés vagy állattartás tevékenységébe ugyanazon földterületen. A fogalmi meghatározás tehát lényegesen bővebb annál, mintsem egy meghatározott kultúra (pl. energetikai faültetvények létesítése mezőgazdasági földterületen) művelésére szűkítsük le ezt a komplex gazdálkodási formát.

Jellemzői leginkább:

a sajátos növényi (fás és szántóföldi) kultúra-szerkezet sok esetben állattartással kiegészítve,

a fenntarthatóság,

egységnyi területen megnövekedett termőképesség és ebből következő jövedelmezőség,

kulturális, szociális alkalmazhatóság.

HelloVidék: Miért fontos? Mit jelenthet ez a gazdaság számára?

Dr. Borovics Attila: Az agrárerdészet egy fenntartható földhasználati forma, komplex ökológiai rendszer, melyben a fás kultúrák (cserjék, fák) és a különböző mezőgazdasági ágazatok kombinációja valósul meg adott területegységen, egy időben. Hosszú távú befektetés, melyben kiváló minőségű alapanyag előállítása valósítható meg rendkívül változatos módon, a gazdálkodó céljától, a környezeti, és az ökonómiai adottságoktól függően. A fák jelenléte által bővül a termesztési rendszer ökoszisztéma szolgáltatásainak sora, melyek közül kiemelkedő a víz - és talajvédelem, a szénmegkötő képesség. Az agrár-erdészeti rendszerek jelentősége abban áll, hogy egy adott területen a különböző gazdálkodási formák egyidejű alkalmazása valósítható meg, amely jövedelemtermelés szempontjából előnyösebb gazdálkodást tesz lehetővé, mint amit az egyes gazdálkodási formák külön-külön eredményezni tudnak. Társadalmi-gazdasági hatásuk jelentősége a vidéki lakosság megtartásában és új munkahelyek létrehozásában nyilvánul meg.

