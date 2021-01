Kitették a megtelt táblát a Kékestetőre: hatalmas a tömeg + fotók

"Kékestető már megtelt és ismét lassú a forgalom Mátraházán" - írja a Kékestető 1014m elnevezésű facebook-oldal. Azt is közölték, hogy már csak annyi autót engednek fel, amennyi a parkolóban elfér, és aki most indul, számítson rá, hogy Mátraházán nehezen talál helyet. Ezen túlmenően arra is figyelmeztettek: továbbra is tilos a sípályán szánkózni, a maszkhasználat pedig a tető teljes területén kötelező.

Kékestető már megtelt és ismét lassú a forgalom Mátraházán. A terveknek megfelelően a Gyöngyösi Városrendészet és a Polgárőrség koordinálja az ide érkezőket. A Kékesre csak annyi autót engedtek fel, amennyi a fenti parkolóban elfér, utána lezárták a bekötő utat. A Magyar Közút webkameráin jól látszik, hogy milyen nagy a forgalom a 24-es úton. Aki most indul, mindenképpen számítson arra, hogy Mátraházán nehezen fog parkolót találni. A tömegközlekedés lehet a jó megoldás, a buszok menetrend szerint járnak

- jelentették a Facebookon. A Kékestető hivatalos oldala pedig nemrég felhívást intézett az odalátogatóknak, mert sokan nem tudják, hogy továbbra is tilos szánkózni a sípályán, illetve, hogy maszkot kell viselni a hegytetőn. Az alábbi figyelmeztetést tették közzé:

Kedves Vendégeink!

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy nagy mértékben nőtt az érdeklődés Kékestető iránt. Ennek következtében rengetegen érkeztek a Mátrába, sok esetben a várakozási idő a másfél órát is meghaladta. A jelenlegi, pandémiás időszakban különösen fontos, hogy megakadályozzuk a tömeges csoportosulásokat, ezért a Gyöngyösi Városrendészet kollégái Mátraházán és Kékestetőn is jelen lesznek a hétvége folyamán, és tájékoztatást adnak a feljutási lehetőségekről, illetve szükség esetén lezárják Mátraházán a Kékestetőre vezető utat! A rendőri jelenlétre tehát egész hétvégén számítani lehet.

A kékestetői sípályán szánkózni továbbra is TILOS és a sípálya továbbra is ZÁRVA tart, amint a nyitás feltételei adottak lesznek, tájékoztatni fogjuk Önöket!

A tegnapi nap folyamán elkezdtünk hóágyúzni a sípálya mielőbbi megnyitása érdekében. A jelentős turistaforgalom, és a gyártott hó letaposása azt eredményezi, hogy nem tudunk kinyitni! A sípálya jelenleg üzemi terület, ahova belépni tilos és balesetveszélyes! A pálya előkészítésében rengeteg munkánk van, ezért tisztelettel kérjük, hogy a sípályát ne használják, hiszen a síelni vágyók nagyon várják már a nyitást!

A maszkhasználat KÖTELEZŐ Kékestető teljes területén! A szabályok betartását a rendőrség és a Városrendészeti Igazgatóság munkatársai ellenőrzik. A szabályok megszegését a rendőrség szankcionálja a kormányrendeletben foglaltak alapján. Mindenkit kérünk, hogy a biztonságunk érdekében tartsák be a szabályokat!

Itt látható a webkamera élő képe:

Fotók az autósorról a Facebookról:



Címlapkép forrása: Kékestető - Élő webkamera

