Kiderült, miből van ennyi pénze a magyaroknak utazgatásra

A SZÉP-kártya volt a belföldi turizmus motorja. Olyannyira, hogy a juttatás nélkül nem is lett volna emelkedés a belföldi turizmusban a tavalyi évben. Nemcsak többen utaznak a SZÉP-kártya miatt, de többet is költünk, mintha saját zsebből fizetnénk a nyaralást. Ez nem csoda, hiszen a munkáltatók a bevezetés óta 130 milliárd forintot utaltak át a munkáltatóknak, és ma már minden harmadik munkavállaló zsebében ott lapul egy OTP SZÉP-kártya.

A tavaly megjelent SZÉP-kártya rendelet sok terhet rótt a bankra - mondta el Vargáné Jandrasits Ildikó, az OTP Bank Cafeteria üzletágának vezetője a Szállás.hu-val tartott közös sajtótájékoztatóján. A legnagyobb változás az volt, hogy minden ügyfélnek kellett nyitni egy számlát. Ezt a hatalmas projektet rekord idő alatt bonyolították le a vezető szerint. A legfontosabb az volt, hogy az ügyfelek ebből a változásból semmit se érzékeljenek. A határidőig több mint 1 millió 100 ezer ügyféllel kötöttek szerződést, ami az akkori ügyfelek 90 százaléka. Ma már 1 millió 700 ezer kártyabirtokos van. A háttérmunkák nagy részét az informatikai fejlesztések és a kollégák fejlesztése tette ki.

A cafeteria jogszabály változás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a SZÉP-kártya forgalma ennyire megnőtt. Eddig 130 milliárdot utaltak a munkáltatók a számlákra, és 16 százalékkal nőtt a vendéglátóhelyeken elköltött összeg. Az elfogadóhelyek száma meghaladja a 30 ezret. A nyári időszakban 54 milliárd forintot költöttek el a kártyabirtokosok. Így akár a SZÉP-kártyát a belföldi turizmus hajtómotorjának lehet nevezni.

A nyári időszakban is Budapest volt a legvonzóbb célpont, de a Balatonon is 6 milliárd forintot költöttek el az ügyfelek. A harmadik helyen a Bükk régió végzett, de a fürdőhelyek is jól szerepeletek. Az összes költés 60 százalékát vendéglátóipari egységben költik el a kártyatulajdonosok, de a költések negyede szálláshelyeken történik. Ebben a kategóriában is növekvőben van a vidéki szálláshelyek részesedése. Összességében elmondható az, hogy a jogszabály-változás terhet rótt a kibocsátókra, de mindhárom kibocsátó sikeresen megoldotta a problémát. Ma már minden harmadik munkavállaló zsebében lapul egy OTP SZÉP-kártya. Jelenleg 400 bankfiókban lehet SZÉP-kártya szerződést kötni.

Szigetvári József, a Szállás.hu vezérigazgatója elmondta, hogy ha nem lenne SZÉP-kártya, akkor a belföldi turizmusnak nem lett volna emelkedése az idei évben. A nyáron nagyságrendileg 5 százalékkal bővült a szálláshelyek száma, az augusztus pedig nagyon erős volt. A legtelítettebb nap az augusztus 17. volt. Az idei hosszú hétvége 16 százalékkal volt telítettebb, mint egy évvel ezelőtt.

Magyarországon a szálláskínálat nagyon feszegeti a határokat. Ma már elengedhetetlen, hogy fejleszteni tudjuk a minőségi szálláshelyeket. Ez azért fontos, mert versenyben vagyunk a régión belül, ezért mindenképpen ez egy kiemelendő feladat a vezérigazgató szerint. A SZÉP-kártya használókra jellemző, hogy többet költenek, mint egy átlagos nyaraló. Egy átlagos foglalási kosár 65 ezer forint, de egy SZÉP-kártyával történő foglalás mér 110 ezer forint - azaz többet költünk és hosszabban nyaralunk a SZÉP-kártyával.

A nyáron Siófok, Balatonfüred, Budapest, Hajdúszoboszló a legkiemeltebb célpontok. A Szállás.hu vezetője szerint a városok kezdik megtalálni a módját, hogy miképp váljanak belföldi turisztikai célponttá, erre jó példa Nyíregyháza, amely immár a tizedik legvonzóbb város volt Magyarországon.