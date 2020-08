Kiakadtak a nyugati ingázók, vállalkozók: demonstrációra készülnek a járványhelyzetben

A határmenti városok lakosainak egy jelentős része Ausztriában dolgozik, másik fele pedig az osztrák vásárlóerőből él.

Európában a járvány második hulláma elkezdődött, a napi fertőzési adatok sok szempontból március végére, áprilisra emlékeztetnek. Magyarországon is nőtt a fertőzöttek száma - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az augusztus 28-i kormányinfón. Éppen ezért a koronavírusjárvány-helyzet alakulása miatt a járvány első hulláma idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről döntött a kormány. Fő szabály szerint szeptembertől külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, csak indokolt kivételekkel, a biztonsági szabályok megtartása mellett.

Ezzel az intézkedéssel párhuzamosan újra nehéz idők jönnek a nyugati orszghatár mentén élő ingázókra, sőt a szolgáltatókra illetve vállalkozókra is, hiszen a szeptember elsejétől érvényes határstop miatt bizony ismét le kell mondaniuk az osztrák ügyfelekről, vásárlókról. Több határközeli város és település hazánkban, mint például Sopron is speciális helyzetben van, hiszen amellett hogy a lakosság jelentős része Ausztriában dolgozik és napi szinten ingázik, egy másik jelentős része abból él, hogy a vásárlóerő a határ túloldaláról érkezik és biztosítja a bevételt számukra - számol be a Cyberpres.hu.

Éppen ezért szeptember első hetében két alkalommal is csendes, békés demonstrációt szerveznek helyi civilek Sopronban - hívja fel a figyelmet a lap. "Ha neked is eleged van az újabb és újabb értelmetlen intézkedésekből, ha úgy érzed így nem mehet tovább, vagy ha csak egyszerűen beszélgetnél egy jót a jelenlegi magyarországi és soproni állapotokról, gyere el, szeretettel várunk 2020.09.05-én, szombaton 16.00 órától a Várkerületen a Mária-szobornál!" - szól a felhívás.

"Nem értünk egyet a kormány intézkedésével. Úgy gondolom, az újbóli határzárral nagyon sok vállalkozást tönkretesznek, és sok ember fog az utcára kerülni egyik napról a másikra. Vegyük például Sopront ahol a lakosok nagyjából a 80 százaléka az osztrák, valamint a külföldi vendégekből él" - nyilatkozta a Pénzcentrumnak a demonstráció szervezője, Lukácsy Péter.

