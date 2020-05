Kiadták a riasztást! Megérkezett a hidegfront, ami letarolja az országot

Vasárnap estig a Kárpát-medencén is átvonul egy hidegfront, nyomában záporok, zivatarok járnak majd, és kisebb körzetekben már jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Ezután a zivatarok hétfőn is megmaradhatnak - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Három megye kivételével figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt! Délután elsősorban keleten alakulhatnak ki, ezen kívül északnyugaton, és délnyugaton a határ közelében sem zárható ki egy-egy villám. Viharos szél (60-80 km/h), apró szemű jég is társulhat hozzájuk.

A front mögött északnyugat felől egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északnyugati szél. Viharos széllökésekre főként a Dunántúlon és a Dunakanyarnál számíthatunk. A legerősebb lökések általában 60-75 km/h között lesznek, Sopron, a Dunántúli-középhegység, és a budai hegyek térségében a délelőtti órákban egy-egy 80 km/h körüli széllökés is előfordulhat. Késő délutántól csillapodik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 17 és 22 fok között valószínű.

