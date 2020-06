Kiadták a riasztást: heves zivatarok, jégeső is várható

Narancssárga, másodfokú riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat a nyugati országrészre. Csütörtökön sem lesz nyugtunk.

Narancssárga, másodfokú riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat Baranya megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye területére heves esőzések és jégeső veszélye miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint hasonló időjárás várható csütörtökön északkeleten is.

A dunántúli régióban heves zivatar is valószínű, ám a zivatarok nagy része este megszűnik. Csütörtök reggeltől főként az ország északkeleti felén várhatóak zivatarok, melyek között egy-egy heves zivatar is lehet. A zivatarokat szerdán és csütörtökön is nagyobb méretű jég (>2 cm), viharos szél (jellemzően 70-90 km/h, de egy-egy helyen a 90 km/h-t is meghaladhatja), és esetleg felhőszakadásszerű csapadék kísérheti.

Az ország nagyobb részén elsőfokú riasztás van jelenleg érvényben, itt veszélyforrás elsősorban a villámlás, a megerősödő szél vagy a jégeső lehet.





