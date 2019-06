Kiadták a riasztást: brutális szélvihar, felhőszakadás, diónyi jég érkezik

Zivatatar, jégeső és szélvihar miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombaton akár diónyi jég is eshet.

A keleti országrészben zivatar várható, északnyugaton kisebb valószínűséggel - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. A zivatarokhoz felhőszakadás, akár 30 milliméter feletti csapadék is várható. Néhol jégeső, 60 km/h-t meghaladó szél is érkezhet, de az Alföldön akár 90 kilométer/órás szélrohamok is lehetnek, nagyobb méretű jéggel, északkeleten 60 mm csapadék is hullhat.

Szombaton is várható a péntekihez hasonló zivatar, néhol akár 100 km/h-s széllökések is lehetnek. Sőt, az előrejelzés szerint akár 2-3 centi nagyságú jég is előfordulhat.