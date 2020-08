Ki nem találnád, melyik vízpartra megy legszívesebben a magyar turista: hát ide

Mindenhol jó, de a legjobb a vízparton - már ha ilyen meleg van. Egyetértenek ezzel hazánk országjárói is, ugyanis az utóbbi időben számottevő növekedés figyelhető meg a magyarországi fürdő élménypontok látogatottságában. A "magyar tenger" mellett Görögország és Horvátország partjai a legtöbbet említett turisztikai célpontok az utazási tervekben és a közösségi média csevegésekben.

Gyakorlatilag még három kivehető munkahéttel, vagyis átlagosan még 15 szabadnappal rendelkezik a felnőtt lakosság, melyet potenciálisan utazásra fordíthat - és fordít is - derült ki a Lounge Group eheti elemzéséből. Az augusztusra megérkezett jó idő és a biztonságosabb hazai vakációzás az aktív szabadidős tevékenységeket, illetve a város- és gyógyfürdő látogatásokat tették a korábbinál is népszerűbbé. A válaszadók 62%-a tervezi felhasználni szabadnapjait belföldi utazásra, kikapcsolódásra.

Az ember strandra jár, mert...

A hétvégi programokkal, strandolással, nyaralással kapcsolatos említések határozták meg a hét top beszédtémáit, ami abból is jól látszik, hogy a fürdő élménypontok érdeklődési említésszámai megnövekedtek az interneten. Kiemelkedő volt az érdeklődés a debreceni Aquaticum Mediterrán Élményfürdő, a budapesti Gellért Fürdő és a Miskolctapolcai Termál- és Barlangfürdő iránt.

Élmények a Balaton körül

A Balaton továbbra is a legkedveltebb nyaralási úti cél hazánkban, amit a tó körüli színes programlehetőségek tesznek még vonzóbbá. A térségen belül Keszthelyről és Tihanyról esett a legtöbb szó, míg a Tiszta-tó strandját az abádszalóki vízisport és szálláslehetőségek kapcsán említették. A Balaton táján megrendezett nyári fesztiválok - mint például a siófoki Bor- és Fröccsfesztivál vagy a Balatonalmádi Gasztro Fesztivál - szintén népszerűek, emellett pedig jó néhányan kapcsolódnak ki a Balaton körüli kerékpár- és SUP túrákon is.

Címlapkép: Getty Images