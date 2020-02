Kerékpáros híd lenne hamarosan a Lánchídból? Már csak ennyi kell hozzá

Néhány éven belül bevezethetik a fővárosban az e-jegy rendszert, általános áremelést pedig egyelőre nem lesz a BKK-nál. Tervezik a Lánchíd felújítását is, és az 3-as metró kibővítését, valamint a fonódó villamost hálózat kiterjesztését, összekötését. Ezekről azonban még nincs végleges döntés.

Varga Ivett a BKK új vezérigazgatója a BKV-s dolgozók 15 százalékos béremelés-követeléséről azt mondta a hvg.hu-nak adott interjújában, biztosan nincs elég forrásuk arra, hogy a legnagyobb emelést meg tudják adni, jelentősek az önkormányzati forráshiányok. Elvi megállapodás született azóta, miszerint átlagosan 10 százalékkal emelik majd a béreket.

A BKK részéről az egyik legsürgetőbb projekt a Lánchíd-felújítás, mert lezárni ugyan egyelőre nem kell a hidat, magára a renoválásra nincs keret, a főváros egyedül nem tudja biztosítani a szükséges forrásokat, és a 6 milliárd forintban korlátozott kormányzati támogatás nem elég, ráadásul ezt a híd és a Váralagút együttes felújításához kötötték. Viszont Varga Ivett szerint azon el lehet gondolkozni, hogy bevezessenek-e további korlátozásokat, hogy ne romoljon a Lámchíd állapota.

A Lánchíd a klasszikus értelemben vett gyalogoshídnak nem alkalmas, hiszen egy átlagos magasságú ember az útpályáról a láncok magassága miatt nem lát rá jól a Dunára. Reális forgalmi változat lehet, hogy az útpályát csak kerékpáros forgalomra, vagy kerékpáros forgalomra és közösségi közlekedésre használjuk

- mondta a vezérigazgató. Mentők, tűzoltók természetesen át tudnának rajta haladni, a gyalogosok pedig a felújítás után is a járdán közlekedhetnek. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy hamarosan kezdődik a 3-as metró középső szakaszának pótlása. Varga Ivett így ezt az egyeztetést a Lánchíd mellett kiterjesztené a belváros forgalomcsillapítására, vagy

akár a pesti rakpart gyalogosbaráttá tételére is.

A cégvezető szerint olyan megoldásokat kell találniuk, hogy az emberek ne azt válasszák, hogy három vagy öt kilométerrel többet autóznak, hanem inkább tegyék le az autót. Ezek akkor valósíthatók meg jó eredménnyel, ha nem erőszakosan és visszavonhatatlanul vezetik be őket, hanem a változtatásokat előkészítik, tesztjelleggel bevezetik, aztán a teszteket akár állandósítva, a lakosságot megkérdezve, lépésről lépésre haladnak.



Autós alternatívaként már egy ideje működik a közbringa rendszer, a Bubi, és más mikromobilitási szolgáltatások is, mint az e-roller. A Bubi lefedettsége egyre kiterjedtebb, és megduplázódott a bringák számí is, ezért a BKK azt tervezi, hamarosan bemutatják a Bubi jobb elérhetőségét biztosító intézkedéseiket, és kerékpározást népszerűsítő kampányokat is indítanak. Varga Ivett szerint minden ilyen kezdeményezésnek helye van a fővárosban, amit támogatni kell:

Már teszteltünk mikromobilitási pontokat, ahol nemcsak a MOL Bubi, hanem a Donkey Republic kerékpárjai, a Lime rollerjei és a MOL Limo vagy a GreenGo autómegosztó szolgáltatásai is elérhetőek voltak. Vagy támogatnám az Európa több városában már használt virtuális dokkolókat is, itt megosztott eszközökkel csak bizonyos pontokon lehet parkolni.

Viszont a kerületek közben elkezdték eltérően kezelni ezeket az eszközöket, de még vissza lehet térni az egységes kezeléshez, azt figyelembe véve, hogy eltérőek az igények és a lehetőségek a város egyes részein.

Metrófelújítás, -hosszabítás

A 3-as metró felújítása a főváros legnagyobb folyamatban lévő beruházása. Emiatt pl. nagy - és erősen anyagi kérdés -, hogy a légkondicionálást mikor és miből lehet megoldani, hiszen az északi és a déli szakaszokon még az aluljárók felújítására és így a teljes akadálymentesítésre sem jutott elég pénz. Azon dolgoznak jelenleg, hogy legalább a középső szakaszon ezek a fejlesztések a felújítással egy időben megvalósuljanak. A hosszabbításról szintén zajlik az egyeztetés:

Szeretném elérni, hogy a négy nagy, tervbe vett kötöttpályás beruházás közül legalább kettőnél rövid időn belül el tudjon indulni a kivitelezés

- mondta Varga Ivett, és azt is elárulta, hogy a Műegyetem előtti rakparti villamossal azonnal el tudnának indulni, gyakorlatilag rendelkezésükre áll a közbeszerzési dokumentáció, minimális tervezési feladat van még hátra, hogy a vágányok füvesítettek legyenek.

Ezzel teljes lenne a budai fonódó villamoshálózat.

Szerinte a felújításokat a 2-es villamossal lenne érdemes kezdeni és nem szabad megfeledkezni a 2-es metró és a HÉV összekapcsolásáról sem. Tehát kötöttpálya tekintetében vannak ötleteik, ezek is csak a legfontosabbak.

Lesz valaha e-jegy?

Varga Ivett elmondta: le szeretnék zárni az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatos múltbéli eseményeket és amit ma látnak, az nem elektronikus jegy, hanem mobiljegy, egy telefonon vásárolható kényelmi szolgáltatás. Szerinte az e-jegy bevezetése először a kötöttpályás és elsősorban a metróvonalakon történhetne meg, egyelőre nem hiszi, hogy a főváros teljes területén, minden vonalon azonnal bevezethető lenne.

A fővárosi utasszám messze nagyobb, mint az állami közlekedési vállalatok által kiszolgált összutasszám, így nem indulhatnak ki az állami rendszerekből. Már csak azért sem, mert jelen állás szerint az állami oldalon nincs olyan kialakult, működő rendszer, amelyhez alkalmazkodni lehetne vagy kellene.

Címlapkép: Getty Images