Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. március 30.)

Névnap

Zalán

Deviza árfolyam

EUR: 362.60 Ft

USD: 308.22 Ft

CHF: 328.07 Ft

GBP: 424.64 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44617.73

OTP: 13500 Ft

MOL: 2260 Ft

RICHTER: 8945 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Március 30. kedd: Sok felhő lesz felettünk, de napközben elkezd szakadozni, vékonyodni, gomolyosodni a felhőzet, és általában rövidebb, a Dunántúlon akár hosszabb időre kisüt a nap. Az Északi-középhegység térségében, illetve az Alföld egyes részein borult területek is lehetnek. Gyenge, szemerkélő eső főként a nap első felében több helyen is lehet, és napközben a gomolyfelhőkből kisebb zápor is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak a Dunántúlon élénkülhet meg az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 22 fok között alakul, a felhősebb tájakon lesz hűvösebb az idő. Késő estére jobbára 6 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Március 31. szerda: Vékonyodik, gomolyosodik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, majd estefelé főleg fátyolfelhők érkezhetnek észak felől. Néhol előfordulhat gyenge eső, zápor, de számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban pára-, ködfoltok lehetnek. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalra 3 és 8 fok közé süllyed. A délutáni órákra 16 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, az északkeleti megyékben lesz a hűvösebb, nyugaton a melegebb idő.

Április 1. csütörtök: A fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb napsütés mindenhol valószínű. Elsősorban a keleti, északkeleti megyékben helyenként előfordulhat eső, zápor, majd késő estétől az északi vidékeken is. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban foltokban pára, köd képződhet. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. A hajnali órákban 3, 9, délután 18, 24 fok valószínű, nyugaton mérhetik a magasabb értékeket.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Jobbára kedvező útviszonyokra készülhetünk. Jelentős csapadék, erős szél nem várható. Hajnalban néhol párássá válthat a levegő, itt-ott ködfoltok is kialakulhatnak. A kezdődő melegedés miatt melegfront jellegű tünetek, mint például fáradékonyság, teljesítőképesség-csökkenés előfordulhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban történő melegedés miatt melegfront jellegű panaszok előfordulhatnak.

Akciók

