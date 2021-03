Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. március 16.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. március 16.

Névnap

Henrietta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 367.19 Ft

USD: 307.68 Ft

CHF: 332.05 Ft

GBP: 426.79 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 0.00

OTP: 0.0 Ft

MOL: 0.0 Ft

RICHTER: 0.0 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Március 16. kedd: A Tiszántúlon jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A keleti határvidék közelében további gyenge eső még előfordulhat, míg máshol szórványosan kell záporokra, a hegyekben hózáporokra számítani. Néhol esetleg az ég is megdörrenhet. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 12 fok között várható, de a tartósabban felhős tiszántúli tájakon pár fokkal hűvösebb lesz. Késő estére 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Március 17. szerda: Kelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, de a Dunántúlon még több-kevesebb napsütés is lehet. Helyenként kialakulhat zápor, hózápor, de a Tiszántúlon eső, a keleti határszélen havas eső is lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos széllökések is lehetnek. Délután 4 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Március 18. csütörtök: Többnyire erősen felhős lesz az ég, és néhol zápor, hózápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben időnként megerősödik. Hajnalban -6, +2, délután 4, 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Továbbra is hideg fronthatás érvényesül időjárásunkban, emiatt lassulnak reflexeink, vezessünk óvatosan! Keleten még hétfőn is több helyen lehetnek esőtől, nedvesek, csúszósak az utak, másutt legfeljebb átmeneti csúszósságot okoznak majd a futó záporok. Sokfelé lesz erős, olykor viharos az északias szél, ez iránytartási problémát okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatásra számíthatunk. Fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, egyeseknél görcsök is jelentkezhetnek a front hatására.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!