Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. január 19.)

Sára, Márió

Január 19. kedd: Erősen felhős lesz az ég, általában csak rövid, a délnyugati megyékben esetleg hosszabb napos időszakok várhatók. Napközben a keleti, északkeleti határhoz szorul vissza a havazás, estétől viszont az északi tájakon ismét számítani kell csapadékra: a Dunántúlon eső, az Északi-középhegységben, északkeleten zömmel hó várható, de kis területen - bizonytalanabb eloszlásban - ónos eső is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -3 és +5 fok között alakul, de a Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön néhol kissé melegebb is lehet. Késő estére -4 és +3 fok közötti értékekre számíthatunk.

Január 20. szerda: Éjszaka borult lesz az ég, napközben egyre több helyen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Éjjel, illetve délelőtt főleg az ország északkeleti felén számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra (hó, havas eső, eső, reggel néhol még ónos eső is előfordulhat), délután kisebb a csapadék esélye, este északkeleten lehet kisebb eső. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható, de északkeleten hidegebb is lehet.

Január 21. csütörtök: Az ország nagy részén gyengén vagy közepesen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. Inkább csak északon, északkeleten lehetnek vastagabb felhők az égen. Hajnalban főleg északkeleten ködfoltok képződnek. Az ország nagy részén nem valószínű csapadék, de éjjel, hajnalban északkeleten helyenként előfordulhat eső, néhol ónos eső, az északi határnál elvétve esetleg hószállingózás, illetve este az északi határ közelében itt-ott eső. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 14 fok között alakul, délnyugaton lesz a melegebb idő.

Északnyugat felől újabb havazás kezdődik, ami éjjel a középső és délkeleti tájakra is átterjed. Kedden már egyre inkább északkeletre koncentrálódik a havazás, majd átmeneti szünetet követően kora estétől vegyes csapadék érkezik: eső, havas eső, ónos eső, keletebbre inkább hó valószínű. Továbbra is téli útviszonyokra számíthatunk, vezessünk óvatosan!

Az időjárás a melegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen: ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.

