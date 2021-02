Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 2.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. február 2.

Országos középtávú előrejelzés

Február 2. kedd: A reggeli, délelőtti órákban jóformán mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd elsősorban a Dunántúlon szakadozni, csökkenni kezd a felhőtakaró, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Ezzel szemben a Dunától keletre a borult ég lesz a jellemző. Számottevő csapadék nem várható, de a rétegfelhős részeken szitálás előfordulhat. Délután nyugat felől egy melegfronti felhősáv érkezik, de estig csapadékot még nem okoz. A délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet kora délután a napos tájakon 5 és 8, míg a tartósan borult részeken 5 fok alatt alakul. Késő estére -1, +5 fok közé hűl a levegő.

Február 3. szerda: Éjjel, illetve reggel jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Napközben átmenetileg vékonyodik, szakadozik a felhőzet, majd délutántól újabb vastag felhőzóna vonul nyugatról kelet felé. Az éjszakai, reggeli órákban az ország északi felén többfelé, délebbre helyenként számítani lehet esőre. Elsősorban az északi, északkeleti megyékben ónos eső, havas eső, hó is előfordulhat. Napközben átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd a délutáni óráktól nyugat felől ismét több helyütt eleredhet az eső. Pára-, ködfoltok is lehetnek. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de az Északi-középhegységben hidegebb is lehet.

Február 4. csütörtök: Felszakadozik a felhőzet, az ország nagy részén akár több órára kisüthet a nap. Estétől érkezhet ismét több felhő nyugat felől. Éjjel, reggel még több helyen várható eső, napközben már csak néhol valószínű kisebb eső, zápor. A szél délnyugatiról északnyugatira fordul, sokfelé megerősödik, az ország északi felén helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Az éjszakai órákban több helyen párásság, illetve köd nehezítheti a közlekedést, ám kedden napközben a legtöbb helyen fokozatosan javulnak a látási viszonyok. Számottevő csapadék nem várható, de a rétegfelhős, ködös tájakon szitálás, éjszaka ónos szitálás is lehet.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatás várható, az arra érzékenyeknél felléphet fejfájás, migrén, álmatlanság, vérnyomás-ingadozás.

