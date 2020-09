Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. szeptember 1.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. szeptember 1.

Névnap

Egyed, Egon

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.08 Ft

USD: 296.25 Ft

CHF: 328.81 Ft

GBP: 397.25 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 34851.29

OTP: 10040 Ft

MOL: 1676 Ft

RICHTER: 7270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Szeptember 1. kedd: Reggel, kora délelőtt a középső országrészben, később másutt is szakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. A kiterjedtebb csapadékzóna a délelőtti, kora délutáni órákban az északkeleti, keleti határvidéket is elhagyja, de mögötte szórványosan előfordulhat záporeső, eső, helyenként zivatar is lehet. A Duna vonalától nyugatra az északnyugati, nyugati, keletre pedig a délnyugati szél lesz több helyen erős. A Dunántúlon és a Zemplénnél néhol viharossá fokozódhat a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 21, keletebbre 21 és 27 fok között alakul. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Szeptember 2. szerda: A kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett általában sok napsütés várható, csupán északon, északkeleten lehet több a felhő. Arrafelé helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 25 fok között alakul.

Szeptember 3. csütörtök: Gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Elvétve alakulhat ki futó zápor. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hétfőn a nap első felében kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, majd késő délutántól, kora estétől főként a délnyugati, nyugati, majd a középső tájakon egyre nagyobb területen számíthatunk tartós csapadéktevékenységre, emiatt nedves, csúszós utakra is. A szelet helyenként erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. Megnövekedhet a reakcióidő is.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!