Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 27.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. október 27.

Névnap

Szabina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.20 Ft

USD: 307.78 Ft

CHF: 339.57 Ft

GBP: 401.36 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33012.62

OTP: 9950 Ft

MOL: 1561 Ft

RICHTER: 6680 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Október 27. kedd: A párásság és köd megszűnése után az ország túlnyomó részén gyengén felhős, napos időre számíthatunk, de nyugaton megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és ott délután elszórtan gyenge eső, zápor is valószínű. Többnyire mérsékelt marad a délies áramlás, az Alpokalja térségében azonban északnyugatira fordul a szél, és ott néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 21 fok között alakul, de északnyugaton pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 7 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.

Október 28. szerda: A köd és rétegfelhőzet napközben döntően megszűnik, így közepesen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, ám helyenként tartósabban megmaradhat a köd, illetve a rétegfelhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

Október 29. csütörtök: Reggelre nagy területen alacsonyszintű rétegfelhőzet, illetve köd képződik. Napközben átmenetileg vékonyodik, szakadozik, majd délután északnyugat felől ismét erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen valószínű eső, zápor. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Bár az ország nagy részén fokozatosan javulnak a látási viszonyok, az Északi-középhegység vidékén és északkeleten éjszaka és délelőtt továbbra is számítani kell ködmezőkre, szitálásra. A lehulló avar és a nyirkos idő hatására nyálkásak, csúszósak lehetnek az utak. Hétfő délután a Kisalföldön viharos déli szél is nehezítheti a közlekedést.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfront jellegű hatás. Az arra érzékenyeknél álmatlanság, koncentrációs zavarok léphetnek fel, emellett csökkenhet a teljesítő-képesség.

