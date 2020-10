Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 20.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. október 20.

Névnap

Vendel

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.13 Ft

USD: 310.05 Ft

CHF: 340.75 Ft

GBP: 401.23 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33596.79

OTP: 9830 Ft

MOL: 1674 Ft

RICHTER: 6735 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Október 20. kedd: A rétegfelhőzet az ország északkeleti harmadában is zsugorodik, szakadozik, de néhol akár tartósan meg is maradhat. Másutt napos idő várható kevés felhővel, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől elkezd megnövekedni a fátyolfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, de a borult területeken szitálás nem kizárt. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megerősödik, Sopron térségében viharos közeli lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 13 és 17 fok között várható, a tartósan borult részeken ennél kissé hűvösebb idő valószínű. Késő estére általában 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Október 21. szerda: Nagyrészt fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel. Csapadék nem lesz. A déli, délnyugati szél megélénkül, a Dunántúlon sok helyütt megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.

Október 22. csütörtök: A hajnalban képződő pára és köd feloszlása után az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de néhol- főként északon, északkeleten - tartósabban megmaradhat a köd. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, a Dél-Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de a borult részeken ennél kissé hűvösebb lesz.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hajnalban délnyugaton és északkeleten, valamint az Alföldön párássá válik a levegő, köd is képződhet, emiatt reggel, délelőtt a lecsapódó pára miatt csúszósabbak lehetnek arrafelé az utak. Napközben viszont már országszerte kedvezőek lesznek a közlekedés időjárási körülményei.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással ugyan nem kell számolnunk, ám a több fokos melegedés miatt a melegfrontra érzékenyek szervezetét terheli az időjárás. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezik, de akár ingerlékenyebbekké is válhatunk.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!