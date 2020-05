Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. május 5.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. május 5.

Névnap

Györgyi

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.64 Ft

USD: 324.19 Ft

CHF: 335.85 Ft

GBP: 404.20 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 34576.84

OTP: 9285 Ft

MOL: 2032 Ft

RICHTER: 6760 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Május 5. kedd: Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozni felhőzet. Több helyen, majd inkább már csak szórványosan számíthatunk kisebb esőre, záporra. Nagyobb eséllyel az Északi-középhegység tágabb környezetében, északkeleten, illetve keleten helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél az északi megyékben erősödik meg, néhol viharos széllökések is lehetnek, továbbá zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Május 6. szerda: Reggel még nagyrészt derült idő várható, majd észak felől megnövekszik a felhőzet: a Dunántúlon szakadozott felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk, keletebbre többnyire erősen felhős lesz az ég. Az ország északkeleti harmadán több helyen alakulhat ki eső, zápor, a Dunántúlon ugyanakkor nem várható csapadék. Az északnyugati, északi szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.

Május 7. csütörtök: Nagyrészt derült vagy gyengén gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szelet élénk vagy erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a kevésbé szeles helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Az ország nagyobb részén száraz utakon autózhatunk, ugyanakkor a keleti országrészben szórványosan, másutt helyenként számítani lehet záporesőre, zivatarra, így nedves, csúszós útszakaszokra. Az északnyugati szelet sokfelé erős, helyenként a Dunántúlon, illetve zivatar térségében viharos széllökések kísérhetik. Hétfőn már az ország legnagyobb részén kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, csak az északkeleti csücsökben fordulhat elő gyenge eső, ami ott csúszósabb útszakaszokat eredményezhet.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás miatt legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Erősödik a szervezet görcskészsége, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!