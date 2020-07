Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. július 21.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. július 21.

Névnap

Dániel, Daniella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 352.05 Ft

USD: 307.92 Ft

CHF: 327.83 Ft

GBP: 389.90 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35181.69

OTP: 10760 Ft

MOL: 1750 Ft

RICHTER: 6620 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Július 21. kedd: A sok napsütés és a gomolyfelhők mellett kora estig elsősorban az ország északi, északnyugati felén, később már máshol is számítani kell elszórtan záporok, zivatarok kialakulására, akár heves zivatarok is lehetnek. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csupán zivatarok környezetében fokozódhat viharossá a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 29 és 33 fok között várható, ugyanakkor északkeleten néhol egy-két fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 18 és 23 fok közé hűlhet le a levegő.

Július 22. szerda: Északnyugat, észak felől egy hidegfront szakadozott felhősávja vonul át térségünk felett, emellett több-kevesebb napsütésre csaknem mindenütt számítani lehet. Több helyen, főként északkeleten és a Dunántúlon fordulhat elő záporeső, zivatar. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon az északkeleti szelet kísérik élénk, helyenként erős széllökések. Zivatarban átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.

Július 23. csütörtök: A többórás napsütés mellett gomolyfelhőkre számíthatunk, a nyugati, délnyugati tájakon lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés. Ott szórványosan, máshol csak elvétve valószínű záporeső, zivatar. Általában mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Többnyire jók lesznek a közlekedés időjárási feltételei, csupán átmeneti romlások következhetnek be. Hétfőn elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Zivatarok környezetében iránytartást nehezítő széllökések is lehetnek.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Érdemi fronthatás nem lesz, de egy érkező gyengülő hidegfront miatt az ilyesmire érzékenyeknél fejfájás és erősödő migrén is jelentkezhet.

Akciók

