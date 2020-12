Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 15.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. december 15.

Névnap

Valér

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.13 Ft

USD: 291.63 Ft

CHF: 328.58 Ft

GBP: 388.53 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 41967.89

OTP: 13240 Ft

MOL: 2206 Ft

RICHTER: 7545 Ft

Országos középtávú előrejelzés

December 15. kedd: Borult, párás, főként a nyugati határnál kezdetben foltokban ködös időre számíthatunk. Tartósan rossz látási viszonyok a felhőbe burkolózó hegyvidéki tájakon lehetnek. Legfeljebb északnyugaton van kis esély a felhőzet átmeneti felszakadozására. Szitálás továbbra is előfordulhat. Általában gyenge marad a légmozgás, de a Kisalföldön megélénkül, Sopron környékén megerősödik a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között várható. Késő estére 0 és +4 fok közé hűl le a levegő.

December 16. szerda: Nagyrészt borult időre kell számítani, csak kis területen süthet ki a nap, a rétegfelhőzet felett délutántól a középső és magasabb szinteken is megnövekszik a felhőzet nyugat felől. Tartósabban ködös területek is lehetnek. Szórványos várható csapadék: szitálás, délutántól kisebb eső is, illetve éjszaka, hajnalban néhol ónos szitálás alakulhat ki. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

December 17. csütörtök: Általában borult idő várható, a rétegfelhőzet csak kis területen vékonyodhat el, szakadhat fel. Párás lesz a levegő, tartósan ködös területek is lehetnek. Szórványosan valószínű gyenge csapadék: szitálás, reggelig helyenként eső, illetve éjszaka, hajnalban néhol ónos szitálás, ónos eső. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Több helyen párás, helyenként akár tartósabban ködös idő várható. Szitálás többfelé okozhat nedves, csúszós útszakaszokat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket, de a tartósabban szürke, borongós idő álmosságot, fáradékonyságot okozhat.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!