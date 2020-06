Karambolozott Kozso: itt vannak az ügy részletei

Budapesten, a Kodály köröndnél karambolozott Kozso. Emberi sérülés nem történt, de az eset kapcsán rendőrt kellet hívni a helyszínre.

Budapesten, a Kodály köröndnél karambolozott Kozso. A zenész-producer egy kereszteződésben egy másik autónak ment neki, ám állítja, még a zöld jelzésnél indult el - írja a Ripost. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, csupán anyagi kár keletkezett. De mivel a felek nem tudtak megegyezni egymással, ezért kihívták a rendőröket is - számolt be a lap, ami a BRFK-t is megkereste az üggyel kapcsolatban:

2020. június 16-án 14 óra 25 perc körül két autó ütközött össze Budapest VI. kerületében a Kodály köröndnél. A balesetben senki nem sérült meg. A rendőrség vizsgálja az anyagi káros baleset körülményeit

- számolt be a rendőrség.

