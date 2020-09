Jöhet a közös alpesi síregula: ennek búcsút mondhatnak a síelni vágyó magyarok?

Az idei síszezon sok mindenben különbözni fog a koronavírus előtti korszak síelésétől. Az összes alpesi ország gőzerővel dolgozik a síszezonra érvényes szabályok kidolgozásán - írja a sielok.hu.

Nagyban dolgoznak az ismert európai síparadicsomok azon, milyen szabályokkal induljanak neki az előttünk álló szezonnak. Van olyan síterep, amely most is üzemel (Hintertux), itt pedig már érvényben is vannak a szabályok.

Nagy eltéréseket nem fogunk tapasztalni. Mindenhol kötelező a száj és orr eltakarása a lifteknél, kasszáknál és az épületekben. Több síterep is azt tervezi, hogy a síbérlethez ingyen maszk jár. Hüttékben már változó. Természetesen az asztalnál nem kell, de azt elhagyva továbbra is kötelező. Vannak hegyi éttermek, ahol csak a személyzetnek kötelező a maszk - írja a lap.

Ezek között a különböző felfogások között hozhat egységet a szeptember közepére ígért szabályozás, amelyet már sokan sürgetnek Ausztriában. De persze ez nem csak Ausztriára, hanem az alpesi országok mindegyikére igaz. A készülő rendelet egyik kulcspontja a síelés utáni bulik (apres ski) megregulázása lesz a hírek szerint.

