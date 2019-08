Jóelőre szólnak: hatalmas lezárás és káosz lesz Budapesten

Komoly lezárások lesznek Budapesten szeptember 8-án a WizzAir félmarataon miatt. A szervezők már jóelőre figyelmeztetnek, hogy merre nem érdemes menni aznap.

Szeptember 8-án rendezik Budapesten a 34. Wizz Air Budapest Félmaratont, az eseményre már most 7700 egyéni nevezés futott be a szervező BSI-hez.

Az autósoknak és a futóknak is kedvezhet, hogy már egy hónappal a viadal előtt nyilvánosságra hozták az útvonalat, illetve annak filmes változatát is, így az autózók már most tudhatják, hogy aznap délelőtt a fővárosban merre biztosan nem érdemes menni. Nincs nagy meglepetés az eddigi útvonalhoz képest: a rakpartok és részben három híd is le lesz zárva (Szabadság híd, Margit híd, Árpád híd).

Már térképre is vitték az útvonalat, ezt itt találod, a videót pedig lent!