Járványhelyzet európai összefoglaló: elég felemás a kép

Az elmúlt napokban az európai országokból érkező adatok felemás képet mutatnak: míg egyes helyeken csökken, máshol - akár kiugró - növekedést lehet tapasztalni az esetszámokban. Sok ország szigorít a járványügyi intézkedéseken. Míg a Balkánon, Romániában, Horvátországban és Szlovéniában mérséklődés figyelhető meg, addig Ukrajnában, Csehországban, Franciaországban, Törökországban és a Benelux-államokban fokozódik a járványügyi készültség.

Magyarországon keddi adatok szerint 341 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 9304 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 626 fő, 3972-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 4706 fő. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen.

Románia - mérséklődött a terjedés üteme



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 1136 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ami két százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától. A járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma így meghaladta a 97 ezret, közülük csaknem 41 ezer embert - két negatív teszt után - gyógyultnak nyilvánítottak.

Kedden újabb 41 koronavírusos beteg haláláról számolt be a GCS. Ezzel 3967-re emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma, 126 COVID-19-ben szenvedő román állampolgár pedig külföldön vesztette életét. Az ismert fertőzöttek közül mintegy 7200-an vannak kórházban, a súlyos esetek száma pedig hatodik napja folyamatosan csökken. Jelenleg 460 koronavírusos beteget ápolnak intenzív terápián.

A járvány az utóbbi napokban főleg Bukarestben terjed, kedden is az új esetek több mint 28 százalékát a fővárosból és az azt övező Ilfov megyéből jelentették.

Szombaton az esetek egyharmadát Bukarestben és annak metropolisz-övezetében diagnosztizálták. Bukarestben az ismert aktív esetek száma meghaladja a tízezret. A legkevesebb aktív esetet Szilágy (119) és Hargita megyében (128) tartják számon.

Csehország - nyugtalanító a járványhelyzet a WHO szerint

Nyugtalanítónak nevezte a koronavírus-járvány csehországi alakulását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) prágai irodája. "Az utóbbi napok adatai a járvány terjedését mutatják országszerte és megnőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek száma, beleértve a súlyos állapotúakat is" - olvasható a WHO csehországi irodájának kedden kiadott közleményében. A szervezet szerint szükség van az intelligens karanténrendszer kapacitásának a növelésére.

Zdenka Jágrová, a prágai tisztiorvosi szolgálat igazgatója néhány napja azt közölte, hogy Prága lassan képtelen követni a fertőzöttek kapcsolatainak feltérképezését. Adam Vojtech egészségügyi miniszter hétfőn arról tájékoztatta a kormányt: mérlegelik, hogy csak a súlyos eseteknél fogják kivizsgálni, kivel kerültek az utóbbi napokban kapcsolatba az igazoltan fertőzött személyek. Andrej Babis kormányfő ezt követően azt mondta, hogy a kérdést szakértők vizsgálják, és péntekig születik meg a döntés.

Csehországban hétfőn 563 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, a napi esetek száma immár hatodszor túllépte az ötszázat. Jelenleg 8424 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, ami az eddigi legmagasabb szám. Bár a többségnél a betegség lefolyása enyhe, a kórházban kezeltek száma már 214-re emelkedett. Közülük 54 személy van lélegeztetőgépre kapcsolva - derül ki az egészségügyi tárca kedd reggeli adataiból. A halálesetek száma 437-re nőtt.

Pelhrimovban és Prágában a legrosszabb a helyzet, ahol százezer lakosra 101, illetve 74 új fertőzött esik.

Prágában szerdától bővítik a szájmaszk kötelező használatát: a közösségi közlekedés, az egészségügyi intézmények és a hivatalok mellett ezentúl az üzletekbe és a bevásárlóközpontokba is csak szájmaszkkal lehet belépni. Kötelező lesz a szájmaszk használata az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára az intézmény közös zárt termeiben is. A bárokat és az éjszakai szórakozóhelyeket pedig éjfélkor be kell majd zárni.

Ukrajna - megint rekordot döntött az elhunytak száma

Nem lassul a koronavírus terjedése Ukrajnában, keddre is több mint 2400 új beteget regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig újabb csúcsot döntött - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján.

Az elmúlt napon 2411 új esettel 140 479-re nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 57 újabb halálos áldozattal 2934-re emelkedett, miközben eddig 63 546-an gyógyultak meg, közülük előző nap 940-en. Jelenleg 73 999 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1414-gyel nőtt egy nap alatt. Az 57 halálos áldozat az eddigi legtöbb, amelyet a járvány kezdete óta egy nap alatt feljegyeztek, a korábbi legtöbb elhunyt 54 volt, múlt szerdán. A legtöbb új fertőzöttet, 2836-ot, múlt pénteken regisztrálták.

Területi bontásban a legtöbb új beteget, 235-öt - továbbá négy újabb elhunytat - ismét az ország második legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, a második legtöbbet, 230-at és hat halálos áldozatot a kelet-ukrajnai Harkiv megyében. A legtöbb elhunytat, 11-et ezúttal a dél-ukrajnai Odessza megyéből jelentették, továbbá 196 új fertőzöttet, amivel a megye harmadik helyre került e tekintetben a statisztikában.

Kárpátalján jelenleg az azonosított betegek száma 8180, közülük eddig 273-an haltak meg, és 3570-en győzték le a kórt.

Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes kedden egy tévéműsorban arról beszélt, hogy a 345 ezer belügyi alkalmazott közül csaknem kétezren betegedtek meg eddig, ami kétszerese az országos átlagnak. Előző nap 42 233 tesztet végeztek el Ukrajnában, ebből 22 860 PCR-tesztet és 19 373 antitestszűrést.

Balkán - csökken az új fertőzöttek száma

Folyamatosan csökken a napi új fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, keddre Montenegró kivételével már mindenhol csak kétszámjegyű volt az újonnan regisztrált megbetegedések száma, ám március eleje óta a térség öt országában összesen 88 651-en fertőződtek meg.

A gyógyultak száma ugyanezen idő alatt 72 868, míg összesen 2686-an vesztették életüket a Covid-19-betegség szövődményei következtében. A Nyugat-Balkánon hétfőről keddre 363-mal emelkedett az igazolt fertőzöttek és 22-vel a halálos áldozatok száma.

Keddre a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 36-tal 31 941-re, Koszovóban 85-tel 14 204-re, Észak-Macedóniában 37-tel 15 134-re, Bosznia-Hercegovinában 99-cel 21 713-ra, Montenegróban pedig 106-tal 5659-re nőtt.

A halálos áldozatok száma Szerbiában eggyel 725-re, Koszovóban öttel 568-ra, Észak-Macedóniában hattal 623-ra, Bosznia-Hercegovinában kilenccel 661-re, Montenegróban pedig eggyel 109-re emelkedett.

Franciaország - hétfőn csökkent a napi esetszám, de a pozitív tesztek aránya folyamatosan nő

Franciaországban az elmúlt 24 órában 4203 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, ezzel 328 980-ra nőtt a járvány kezdete óta feltárt esetek száma - közölte az egészségügyi tárca hétfő este. A napi esetszám jóval alacsonyabb, mint az elmúlt napokban (pénteken 8975-tel megdőlt a napi esetszám rekordja, de szombaton is 8 ezer, vasárnap pedig 7 ezer fölött volt az esetszám), magasabb viszont, mint az elmúlt hetek első napján, amikor is általában kevesebb az új fertőzött.

Múlt héten 1898 koronavírusos beteg került kórházba, akik közül 326-ot lélegeztetőgépre is kapcsoltak, ezzel 537-re emelkedett az intenzív osztályon ápolt fertőzöttek száma. A kórházi betegek száma 15 százalékkal nőtt egy hét alatt, de még mindig messze elmarad a járvány első hullámának tetőzésekor regisztrálttól, április elején ugyanis több mint 30 ezer kórházi ápolt közül 7 ezren feküdtek intenzív osztályon.

A halálos áldozatok száma vasárnap óta 25-tel 30 726-ra emelkedett.

A pozitív tesztek aránya 5,1 százalék volt hétfőn, míg a kijárási korlátozások feloldását követően alig volt magasabb 1 százaléknál. Ez is arra utal, hogy a vírus terjedése intenzív. Szakemberek szerint ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor decemberre alakulhat ki ismét kritikus helyzet egyes sűrűn lakott francia régiókban.

Törökország - ismét meghaladta az 1700-at az új fertőzöttek napi száma

Törökországban hétfőn közel négy hónap után ismét meghaladta az 1700-at a koronavírus-járvány igazolt új fertőzöttjeinek napi száma - közölte a török egészségügyi minisztérium. Ezzel a regisztrált esetek száma 281 ezer 509-re nőtt. A napi esetszám május 15. óta nem volt 1700 fölött. Szombaton 1673, vasárnap 1578 volt az új fertőzöttek száma, amely hétfőre 1703-ra emelkedett.

Törökországban hétfőn 57-en vesztették életüket a fertőzés szövődményei következtében. A halálos áldozatok száma ezzel 6730-ra emelkedett. A halálesetek napi száma május végétől egészen augusztus utolsó napjaiig 30 alatt ingadozott, majd meghaladta ezt az értéket, és immár 60 közelében mozog. A szombati adat 56, a vasárnapi 53 volt.

Az elmúlt 24 órában a súlyos betegként nyilvántartottak száma megint emelkedett, 1102-ről 1118-ra. A gyógyultak száma 1047-tel 252 152-re nőtt, ez a napi adat azonban csaknem egy hónapja alulmarad az új fertőzöttek számával szemben. A 83 milliós kis-ázsiai országban idáig mintegy 7,88 millió vírustesztet végeztek el.

Spanyolország - meghaladta a félmilliót a regisztrált fertőzöttek száma

Spanyolországban meghaladta a félmilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - tájékoztatott hétfőn Fernando Simón, az egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója Madridban. Hétfőre virradóra 2440 új fertőzöttet szűrtek ki, míg a legutóbbi, pénteki adatösszesítés óta a fertőzöttek száma több mint 26 ezerrel emelkedett.

Az országban már több mint hétmillió, az aktív fertőzés kimutatására alkalmas PCR-tesztet végeztek el.

Augusztus 28-a és szeptember 3-a között 626 ezer vizsgálat történt. Kórházi ellátásra csaknem nyolcezren szorulnak, ami az ellátási kapacitások hét százalékát jelenti. Az elmúlt három napban 98-an vesztették életüket a fertőzés miatt, egy hét alatt 237-en hunytak el. A halálos áldozatok száma összesen 29 516.

A madridi autonóm kormány százezer tanárt és iskolai dolgozót küldött szerológiai tesztre a múlt héten. Kiderült: 66 ezer elvégzett vizsgálatból több mint kétezer lett pozitív, így náluk most PCR-tesztet is készítenek, hogy kiderüljön, még aktív vagy már egy korábban lezajlott fertőzésről van-e szó.

Horvátország - csökkent a fertőzöttek száma

Horvátországban csökkent a hétvégén az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma - derült ki a válságstáb hétfői jelentéséből. Eszerint 117-tel nőtt, és elérte a 12 041-et az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma. Vasárnap még 225 esetről számoltak be, ugyanakkor az elmúlt héten az új fertőzöttek napi száma többször is meghaladta a háromszázat.

Vasárnap három új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 201-re nőtt. A betegek közül 307-en vannak kórházban, közülük 19-en lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2614, és 8819-en vannak hatósági karanténban.

Horvátországban szigorú biztonsági intézkedések mellett közel 460 ezer általános és középiskolás diák, valamint 65 ezer pedagógus számára kezdődött meg hétfőn a tanév. Három modell szerint folyik az oktatás. Az A modell szerint a járványügyi előírások betartása mellett mindenki jár iskolába, a B modell kombinált tantermi és digitális oktatást, a D modell pedig kizárólag online oktatást ír elő.

Szlovénia - 1,4 milliós bírságot is kaphat, aki nem visel maszkot



Szlovéniában is csökkent a hétvégén az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Szlovéniában pénzbírsággal sújtják azokat, akik nem viselnek maszkot zárt nyilvános térben. A kormány által közzétett adatok szerint vasárnap 25-tel 3190-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Szombaton még 43 új esetről számoltak be.

Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 26-an vannak kórházban, és közülük négyet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 525.

Péntektől a kormány döntése szerint kötelező a szájmaszkviselés minden nyilvános zárt térben, és a szabálysértőket 400-tól 4000 euróig, azaz 140 ezertől 1,4 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják az ellenőrök.

Benelux-államok - erősödik a járvány terjedése

A hetek óta tartó javuló tendencia megfordult, a hét második felében ismét több koronavírussal fertőzöttet vettek nyilvántartása Belgiumban és Hollandiában. Luxemburg szintén a járvány terjedésének lassú erősödéséről számolt be vasárnap.

A belga nemzeti közegészségügyi intézet vasárnap közzétett jelentése szerint az elmúlt egy hét átlagát tekintve a koronavírussal fertőzött új esetek száma három százalékkal nőtt a megelőző hét adataihoz viszonyítva. Augusztus 16. óta most mutat először emelkedést a járványgörbe Belgiumban.

Átlagosan naponta 453,6 ember fertőződött meg az országban. A hét folyamán az új fertőzöttek száma minden belga tartományban emelkedett. Kivételt a két továbbra is legfertőzöttebb régió, az antwerpeni (+570) és brüsszeli régió (+793) képez, ahol a szigorított szabályok nyomán megtorpant az újonnan regisztrált esetek száma. A járvány belgiumi megjelenése óta feljegyzett fertőzöttek száma 87 825. Az adat 651-mal magasabb a szombaton közzétettnél. Az országban 100 ezer lakosra 54,3 fertőzött jut.

A koronavírus okozta halálozások csökkenő tendenciát mutatnak. A járvány következtében naponta átlagosan 3,4-en haltak meg a hét folyamán, ez 24 százalékos visszaesést jelent a megelőző héthez képest. Belgiumban március óta 9906 ember halála köthető a járványhoz. A betegség miatt kórházba szállítottak napi száma is kevesebb. A közegészségügyi intézet átlagosan 16,7 új kórházi felvételről számolt be, ami 15 százalékos csökkenést jelent a legutóbb közzétett számokhoz viszonyítva. Jelenleg 215 embert ápolnak kórházakban, közülük 53-an részesülnek intenzív ellátásban, 2 százalékkal többen, mint egy hete.

A holland sajtó a fertőzés terjedésének "hirtelen növekedéséről" tájékoztatott vasárnap.

A helyi közegészségügyi intézet adataira hivatkozva azt közölték, hogy a hétvégén 654 embernél mutatták ki a fertőzését, ami 31 százalékos növekedést jelent az előző hétévége adataihoz képest. A hét folyamán 3732 ember esetében mutatták ki a kórokozót, ez pedig 21 százalékos emelkedést jelent a megelőző héten feljegyzett adatoknál. Hollandia három hét elteltével szembesül a fertőzés terjedésének hirtelen emelkedésével - emelték ki.

A járvány hollandiai megjelenése óta 76 907 ember esetében jegyezték fel a fertőzést. A betegek 56 százalékát a legfertőzöttebb amszterdami és rotterdami régióiban ápolják.

A luxemburgi egészségügyi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint erősödik a járvány terjedése az országban. A hét elején közölt napi 43, majd a hét második felében feljegyzett 47 esetet követően vasárnapra 54 esetben lett pozitív a vírusteszt eredménye.

A járvány helyi megjelenése óta 6896 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. A tájékoztatás szerint Luxemburgban több mint két hete nem halt meg senki a vírushoz köthetően, előtte augusztus közepe óta csak ketten. A járvány kitörése óta 124 ember hunyt el a 626 ezer lakosú nagyhercegségben a betegséghez köthetően. Kórházban jelenleg 11 embert ápolnak, mintegy 25-tel kevesebbet, mint két hete, közülük senkit sem kell intenzív ellátásban részesíteni.

