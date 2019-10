Ittasan vezetett a magyar sztárfocista: lekapcsolták a zsaruk, ennyi lehet a büntetés

Belefutott egy rendőri ellenőrzésbe az ittasan vezető Détári Lajos. Arról nem tudni, hogy a legendás focistánál mennyit mutatott a szonda, ha szerencséje van, megússza pénzbüntetéssel.

Ittas gépjárművezetésen kapták Détári Lajost. A 61-szeres magyar válogatott futballistát vecsési otthonától nem messze, az Üllői úton kapcsolták le a rendőrök - írta a Ripost. Arról nem tudni, hogy mennyit mutatott a szonda a legendás játékosnál, de ha nem volt magas a véralkoholszintje, akkor csak pénzbüntetésre számíthat.

A Pénzcentrum korábban megírta, hogy ittas gépjárművezetés esetén a következő büntetési tételekre lehet számítani:

ha a gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 g/l véralkohol-, illetve 0,15 mg/l levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van - 30 000 forint

ha a gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 g/l véralkohol-, illetve 0,15 mg/l levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek - 100 000 Ft;

ha a nem gépi meghajtású járművet vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 g/l véralkohol-, illetve 0,25 mg/l levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel nem főútvonalon közlekednek - 30 000 Ft;

ha főútvonalon közlekednek - 60 000 Ft.

A bírságokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a pénzbüntetés csak akkor érvényes, ha a véralkohol szint viszonylagosan alacsony, van ugyanis egy olyan határ, amin túllépbe már büntetőeljárást indítanak a vétkessel szemben.

Ennyi magyar ül volán mögé piásan

Bár rengeteg rengeteg ittas sofőrt kapcsoltak le, vélhetően még ennél is többen ülnek autóba részegen, vagy bedrogozva. Például a brüsszeli központú, vezetői szokásokat elemző belga központ (ESRA) 2017-es adatokat összesítő jelentése szerint a magyar autóvezetők 11 százaléka ült volánhoz alkoholfogyasztást követően.

A rendőrségi adatokból is látszik, hogy drasztikusan emelkedett az ittas, illetve bódult állapotban vezetők száma Magyarországon az elmúlt hat évben. A Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) legfrissebb adataiból kiderült, hogy míg 2012-ben csak 7014 ilyen esetet regisztráltak az országban, addig 2018-ra ez a szám több mint a duplájára emelkedett, összesen 16561 ilyet regisztráltak a hatóságok. Igaz, előtte 2010 és 2012 között már úgy tűnt, jó irányba haladnak a dolgok, hatottak a tájékoztató kampányok: ugyanis az említett két év alatt majdnem 3 ezerrel csökkent az ittas, vagy bódult vezetések száma.

Elrettentő, mennyire frelelőtlenek a magyarok, hiszen az országban 2008-ban vezették be az úgynevezett zéró toleranciát, tehát ha a közúti ellenőrzés során az alkoholszonda akár a legkisebb mértékben is jelez, komoly büntetést kap a sofőr még akkor is, ha nem okozott balesetet.