Itt egy újabb elkeserítő grafikon a továbbtanulásról: mintha a járvány nem lenne elég

Február 18-án reggel közzétette a brit egyetemekre jelentkező diákok statisztikáit a UCAS, az Egyesült Királyság felvételi rendszerét üzemeltető szervezet. A hivatalos adatok szerint idén 58%-kal kevesebb magyar diák jelentkezett brit egyetemekre a januári határidőig, csak 430-an a tavalyi 1030-hoz képest. Nem csak a itthonról csökkentek a számok, az EU-s jelentkezések összesen 40%-kal estek vissza tavalyhoz képest, 43030-ról 26010 jelentkezőre.

“Az EU-ból jelentkező diákok számának csökkenése aggodalomra ad okot. A brit kormánynak és egyetemeknek továbbra is fontos feladata, hogy szoros együttműködésben bizonyítsák, milyen értékesek számukra az európai diákok. Ehhez egyrészt szükséges az Egyesült Királyságról, mint magas színvonalú továbbtanulási célországról alkotott kép fenntartása, másrészt pedig új típusú pénzügyi támogatási megoldások bevezetése." - nyilatkozta az eredményekről Alistair Jarvis, a Universities UK ügyvezetője.

A visszaesésnek három fő oka van: a megnövekedett tandíj, a kedvezményes diákhitel elvesztése és a kötelező diákvízum igénylése. Vagyis az EU-s diákoknak ezután sokkal többet kell fizetniük, ha az Egyesült Királyságban akarnak továbbtanulni.

Bár egyre több brit egyetem jelent be külön EU-s ösztöndíjakat, egységes megoldás még nem született. Több intézmény a tandíjak befagyasztása mellett döntött. Így a University of Worcester és University of Leicester sem emel tandíjat idén. Máshol ösztöndíjakkal támogatják a jelentkezőket. A University of Southampton, a University of Essex és a Queen Mary London University például 5000 fontnyi, nagyjából 2 millió forintos garantált ösztöndjat biztosít a felvett EU-s diákok számára.

Ezzel párhuzamosan a magyar diákok is elkezdtek új célországok felé nézelődni. A Brexit egyik nagy nyertese Hollandia lehet, ahol szintén jó minőségű, angol nyelvű képzések várják a diákokat, jóval kedvezőbb tandíjjal.

“Sajnos beigazolódott a várható forgatókönyv. Bár színvonaluk semmit nem változott, elsősorban pénzügyi megfontolások miatt jelentősen csökkent a magyar diákok érdeklődése a brit egyetemek iránt. További nagy kérdés, hogy a jelentkezést leadott 430 diák közül végül mennyien fogják tudni ténylegesen megkezdeni tanulmányaikat 2021 szeptemberétől, illetve mennyien döntenek a halasztás vagy inkább Hollandia és egyéb európai országok mellett."

Bízunk benne, hogy a visszaesés csak átmeneti, és pár éven belül olyan új megoldások születnek, melyek segítségével újra elérhetőbbé válik az Egyesült Királyság a magyar diákok számára is

- mondta Lévai Balázs, a külföldi egyetemi felvételire is felkészítő, középiskolások számára alternatív oktatási programot nyújtó Engame Akadémai vezetője.

Címlapkép: Getty Images