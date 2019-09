Itt az előrejelzés: viharos széllel kezdődik a jövő hét

Viharos szél támad a hétfőn érkező hidegfront nyomában északon, 80-90 km/órás lökések is lehetnek, jelentős lehűlés azonban még nem várható.

Nyugodt, kissé szeles vasárnap után hétfőn egy hidegfront éri el nyugat felől hazánkat. Jelentős csapadékot nem hoz ugyan magával, inkább csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar, nyomában viszont az ország északi felén viharos nyugati-északnyugati szél támad,

a legerősebb széllökések sebessége akár a 80-90 km/órát is elérheti.

Fázni azonban nem fogunk, a csúcshőmérséklet az ország nagy részén 25 fok körül alakul, sőt néhány helyen 26-27 fokot is mérhetünk majd a délutáni órák folyamán. A leghidegebb órákban 10-17 fok lesz.

Kedden, október elsején napos idő várható, csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. A minimumhőmérséklet döntően 10-15, a maximumhőmérséklet 20-25 fok között alakul.

Szerdán egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is lehet.

A szél megélénkül, időnként meg is erősödik, estétől viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet általában 20-26 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részein hűvösebb is lehet.

Csütörtökön északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 11-16 fok között alakulnak.

Pénteken és szombaton hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.

Pénteken nem valószínű csapadék, szombaton helyenként előfordulhat zápor. A leghidegebb órákban 3-8 fok lesz, helyenként talaj menti fagy is lehet. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap néhol fordulhat elő zápor. A minimumhőmérséklet 3-8 fok között alakul, helyenként talaj menti fagy is lehet. A nappali maximumok 14-19 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.