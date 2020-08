Itt az egyik budapesti csúcsszínház 2020/2021-es programja: sok változás lesz

Az előző évadban elmaradt három produkció mellett hét új bemutatóval készül új évadára az Örkény Színház. Útjára indul az Örkény Stream és a járvány miatt új biztonsági intézkedések lépnek életbe.

A 2020/2021-es évadban is meghatározó a fiatal rendezők jelenléte - tájékoztatta a teátrum az évadnyitó társulati üléséről szerdán az MTI-t. Mint írták, a társulat pótolja az előző évad három elmaradt bemutatóját. Szeptember 18-án az Örkény Stúdióban Orwell disztópiájának színpadi adaptációja kerül színre '84 címmel Widder Kristóf rendezésében, majd ugyanott október 9-én Racine Andromakhéját láthatja a közönség. Az előadás rendezője Gáspár Ildikó. Ugyancsak október 9-től látható a nagyszínpadon a Zűrzavar 2045, amely Lev Birinski Bolondok tánca című tragikomédiájából készült és Polgár Csaba rendezi.

Október 24-én a Kiváló dolgozók című darabot mutatják be, szerzői Boross Martin (ő a rendező is), Neudold Júlia és Szabó-Székely Ármin. A műfaj dokumentarista színház, a társulat tagjai mellett civil szereplők lépnek színpadra. Az előadás a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál egyik programja.

Szabó Magda klasszikusának, Az ajtónak 2021. január 15-én lesz a bemutatója a nagyszínpadon Gáspár Ildikó rendezésében, február 5-én az Örkény Stúdióban Ingmar Bergman Jelenetek a bábuk életéből című filmjének színpadi adaptációját mutatja be a társulat, az előadást Ördög Tamás rendezi. Ugyanott lesz látható február 19-től a Winterreise Tarnóczi Jakab rendezésében; Schubert dalciklusával Borsi-Balogh Máté lép a nézők elé.

Mácsai Pál rendezi Bertolt Brecht A szecsuáni jólélek című példázatát a nagyszínpadon, bemutatója április 30-án lesz, akárcsak Schwechtje Mihály rendezésének az Örkény Stúdióban, amelynek munkacíme Szex. Újra. El. A bemutatók sorát Takács Nóra Diána önálló dalestje zárja az Örkény Stúdióban május 28-án, az előadás zenei vezetője Kákonyi Árpád.

A közlemény kitér arra, hogy a teátrumban megkezdődnek a Végtelen tréfa című összművészeti vállalkozás munkái. Mint írták, David Foster Wallace regénye az X generáció Ulyssese, interpretálása túlmutat a jelenleg ismert színházi kereteken. Az előadás rendezője Bodó Viktor, a bemutató a 2021/2022-es évadban lesz.

Az új évadban három művésszel bővül az Örkény Színház társulata: Józsa Bettina és Bajomi Nagy György új tagként érkezik, visszatér a társulatba Szandtner Anna. Az Örkény Stúdió művészeti vezetője a 2020/2021-es évadtól Polgár Csaba.

A tájékoztatás szerint az Örkény Színház kiépítette saját streamstúdióját és októberben megkezdi előadásainak rendszeres online-közvetítését. A biztonság fokozása érdekében egyebek mellett a nézői létszámot félházban limitálják. A nézőtér levegőjét minden nap ózonmentes germicid lámpákkal fertőtlenítik. Hagyományos módon is fokozottan fertőtlenítenek minden felületet, az előcsarnok több pontján pedig kézfertőtlenítésre is lehetőség lesz - áll a kommünikében.

Az előcsarnokba való belépés előtt minden néző testhőmérsékletét érintésmentes, automata hőmérővel mérik. A határérték (37,6 Celsius-fok)fölötti testhőmérséklettel rendelkező nézőket felkérik, hogy ne tekintsék meg az előadást. A nézőtéren és a közönségforgalmi területeken kötelező a maszkviselés; maszkot a színházban is lehet vásárolni. Ideiglenesen megszüntetik a ruhatár-használatot, a kabátot be lehet vinni a nézőtérre. A színházban a főváros támogatásával megépült a mozgássérült lift, a nagyszínpadi előadások immár a kerekesszékes nézők számára is akadálymentesek.

Címlapkép: Getty Images