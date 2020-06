Itt a várt bejelentés: Ausztria megnyitja határait

Csütörtöktől minden határellenőrzést megszüntetnek 7 szomszédos ország irányába az osztrákok. Olaszország kivétel, mert ott még magas a napi esetszám.

Az osztrák külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján azt jelentette be, hogy június 4-én csütörtöktől minden határellenőrzést megszüntetnek 7 szomszédos ország irányába, amelyeket a koronavírus-járvány miatt vezettek be. Olaszország még kivétel, mert ott magasak a napi fertőzéses esetszámok - számolt be a Reuters jelentése alapján a Portfolio.

A nem Olaszországból érkezőknél nem kell testhőmérsékletet ellenőrizni, nem kell két hétre karanténba vonulniuk: a koronavírus-járvány előtti helyzethez tér vissza Ausztria a német, liechtensteini, a svájci, szlovák, szlovén, cseh és magyar határszakaszon. A Portfolio emlékeztet, a cseh és szlovák határon is feloldják az ellenőrzéseket, illetve itthonról a horvátországi nyaralás is könnyebbé válik - de a jelenlegi szabályok szerint visszafelé kéthetes karantén vár a magyarokra.

Az osztrák bejelentés röviddel a német külügyminiszter nyilatkozata után érkezett, ő azt jelentette be, hogy a német kormány június 15-től visszavonja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unió valamennyi tagországára kiadott utazási figyelmeztetését.