Itt a toplista: ezek a legnépszerűbb belföldi úti célok a hosszú hétvégén

Tovább bővült a turizmus a harmadik negyedévben, becslések szerint közel tíz százalékos a növekedés. Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest vonzotta a legtöbb vendéget. Az utolsó negyedév is erősen indul a november elsejei hosszú hétvégének köszönhetően. Vannak még szabad szálláshelyek, a népszerű fürdővárosok a legkeresettebb úti célok.

Bővüléssel zárta a harmadik negyedévet a turizmus. A Szallas.hu becslése szerint közel 10 százalék volt a növekedés a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. "27 százalékkal növeltük a hazai forgalmunkat és 17 százalékkal gyarapítottuk a külföldre közvetített forgalmat" - ismertette saját eredményüket Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. Az átlagos foglalási érték 63 200 forint volt, ami 10 százalékos növekedést jelent tavalyhoz viszonyítva. "Általánosan igaz, hogy a szálláshelyek előző évhez képest emelték áraikat, az átlagár 6 százalékkal több idén" - mondta el az igazgató.

A foglalások érték szerinti eloszlásánál magasan vezet az 50 ezer forint alatti kategória, a foglalások 56 százaléka ide tartozott. A második legkeresettebb típus, a foglalások negyedével, az 50-100 ezer forint közötti árfekvés volt. Az üdülések átlagosan 2 éjszakára és 3 főre szóltak. A legforgalmasabb nap az augusztus huszadikai hosszú hétvége szombatja volt. Minden tizedik vendég a SZÉP-kártyás fizetést jelölte meg előzetesen. 13 százalékkal nőtt a SZÉP-kártyás költések értéke tavalyhoz képest, ez átlagosan 104 250 forint volt. Ők hosszabb időre és nagyobb létszámra foglaltak: általában 3-4 éjszakára és 4 fővel érkeztek.

Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest

Siófok, Hajdúszoboszló és a főváros vonzotta a legtöbb turistát, de Eger, Balatonfüred és Gyula is az élbolyban végeztek. A legkeresettebb úti célok top tízes listájára még Szeged, Hévíz, Zalakaros és Nyíregyháza kerültek fel. Somogy, Veszprém és Zala megye részesültek legnagyobb arányban a foglalásokból. Minden ötödik foglalás wellness-szállodába szólt. A harmadik negyedévben is népszerűek voltak a kirándulóhelyek, nevezetességek és fürdők. A portál adatai alapján nagy az érdeklődés az egri és a siklósi vár, valamint a Festetics-kastély iránt, de a Szilvásváradi Kisvasút és a Nyíregyházi Állatpark is keresettek voltak. Fürdők közül a miskolctapolcai, a harkányi, a zalakarosi, a hajdúszoboszlói is kiemelkedtek, továbbá a Hévízi-tó iránt is nagy volt az érdeklődés.

Mindenszentek: temető és wellnessüdülés

Az adatok szerint a legtöbben november elsején érkeznek, így akár még a temetőlátogatás is beilleszthető mindenszentek ünnepén az utazást megelőzően. Egy átlagos novemberi hétvégéhez képest a duplájánál is nagyobbra nő a forgalom, hiszen a hosszú hétvégét ráadásul az őszi szünet előzi meg. A szálláshelyek jó része valamilyen halloweeni dekorációval vagy animációs programmal és tökből készült fogásokkal is készülnek a vendégek számára. Az átlagos foglalási érték 58 ezer forint, ami 25 százalékkal több, mint egy átlagos novemberi hétvégén. Eger, Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz és a főváros is kiemelkedő vendégforgalomra számíthat a november elsejei hosszú hétvégén. Szeged, Pécs, Miskolctapolca, Zalakaros és Egerszalók szintén felkerültek a legkeresettebb úti célok listájára. "A közelgő Év Szállása díjátadó gálánkon a legnépszerűbb belföldi településeket is díjazzuk - mondta Szigetvári József.

A verseny aktuális állása szerint Tiszafüred, Eger és Hajdúszoboszló a dobogósok." Bár Tiszafüred jelenlegi aranyérmes helyezése első pillantásra meglepő lehet a nagy múltú fürdővárosok előtt, de az erős város- és helyi forrású marketingnek köszönhetően az elmúlt években lendületesen nő a népszerűsége a vezérigazgató szerint.

Top 10 belföldi úti cél a harmadik negyedévben (zárójelben a tavalyi helyezése)

1. Siófok (1.)

2. Hajdúszoboszló (2.)

3. Budapest (3.)

4. Eger (4.)

5. Balatonfüred (5.)

6. Gyula (6.)

7. Szeged (7.)

8. Hévíz (9.)

9. Zalakaros (8.)

10. Nyíregyháza (-)

Népszerű turisztikai nevezetességek a harmadik negyedévben

Miskolctapolca Barlangfürdő

Harkányi Gyógyfürdő

Egri vár

Zalakarosi Fürdő

Festetics-kastély

Hévízi Tófürdő

Siklósi vár

Hungarospa Hajdúszoboszló

Szilvásváradi Kisvasút

Nyíregyházi Állatpark

Top 10 belföldi település a hosszú hétvégén

1. Eger

2. Hajdúszoboszló

3. Gyula

4. Hévíz

5. Budapest

6. Szeged

7. Pécs

8. Miskolctapolca

9. Zalakaros

Zalakaros 10. Egerszalók