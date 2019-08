Itt a nyár két utolsó nagy fesztiválja: itt a belépőjegy nem fog csődbe vinni

Augusztus 20-24. között hetedszer nyitja meg kapuit Zamárdiban a STRAND és a B my Lake fesztivál. Hét évvel ezelőtt a MOL Nagyon Balaton keretében azzal a szándékkal indult útjára e két esemény, hogy augusztus végén - akkor, amikor a tóparti helyek jó része bezár - turistákat vonzzon a Balatonra. Az idei évben várhatóan minden eddiginél többen érkeznek Zamárdiba ezen az öt napon. A STRAND legnagyobb vonzerejű világsztárja Dimitri Vegas & Like Mike, Anne-Marie, a Bastille, Jason Derulo, Jonas Blue és John Newman, míg a fesztivál szomszédságában zajló B my Lake-en Sven Väth, a Tale of Us, Adam Beyer és Amelie Lens koncertét várják a legtöbben. A STRAND és B my Lake azonban jóval tartalmasabb kínálattal bír, mint ami a plakátokról kiderül. Összeállításunkban ennek bemutatására teszünk kísérletet.

A nemzeti ünnepen várható kánikulához igazodva már délben megnyílnak a STRAND Fesztivál kapui, a kemping pedig még korábban, reggel 10-től várja a fesztiválozókat. A IV. Petőfi Zenei Díj kétórás show-ja este 8-kor indítja az idei STRAND Fesztivált. A műsorban - amelyet az M2 Petőfi TV élőben közvetít - 12 kategóriában adnak át díjakat a hazai könnyűzene legjobbjainak.

A Petőfi Zenei Díj zárásaként este 10-kor a Balaton legnagyobb tűzijátékára kerül sor, amely különlegessége, hogy a látványos petárdák 300 méter szélességben borítják majd be az égboltot. A tűzijáték után a Nagyszínpadon John Newman ad koncertet, majd a Follow the Flow koncertje és a Balaton legnagyobb Necc Party-ja zárja a napot - másnap reggel.

Ők a fellépők

Soha nem látott számban érkeznek világsztárok az idei STRAND Fesztiválra! A Nagyszínpadon egymásnak adja a mikrofont a Bastille, Jason Derulo, Jonas Blue, Steve Aoki, a legnagyobb érdeklődés pedig az Anne-Marie és a Dimitri Vegas & Like Mike nevével fémjelzett pénteki napot övezi. A többi színpad külföldi sztárja között találjuk a Sigma, az Ofenbach és a Modestep legénységét, valamint Fix Stevensont és a Culture Shockot.

A Nagyszínpadon koncertező Halott Pénz, Wellhello, Majka, Punnany Massif és Rúzsa Magdi mellett 10 helyszínen összesen 180 előadó szerepel a programban. A fokozott érdeklődéshez igazodva nő a színpadok száma is az idei STRANDon.

Először jelenik meg a fesztivál kínálatában a városközpontként működő, impozáns Magenta Univerzum, amelynek színpadán négy napon át hazai- és külföldi sztárok koncerteznek. A Borsodi Színpad programját magyar zenészek-művészek állították össze. Egy egész nap jut itt az Irie Maffia, Pixa, az Animal Cannibals és a Random Trip baráti körének.