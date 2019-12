Itt a nagy téligumi teszt: tényleg a drágább a jobb?

A Használtautó.hu autós magazinja immár nyolcadszor bonyolította le a Nonstopgumi csapatával közös nagyszabású téligumi-tesztjét, hogy felhívja a figyelmet a téli közlekedésbiztonság és az autóvezetői tudatosság jelentőségére. Fékút, kigurulás, menetzaj és kapaszkodóképesség. A precíz, GPS alapú méréseken nyugvó teszt eredményei alapján kategóriákra bontott kalkulátor is segít az érdeklődőknek, hogy mindenki megtalálhassa a saját ízlésének és vezetési stílusának megfelelő abroncsokat. Papírforma és meglepetés eredmények egyaránt születtek.

A 2019-es téligumi-tesztnek is a mogyoródi Groupama Tanpálya vezetéstechnikai központ adott otthont, és a lebonyolítás is megegyezett a korábbi évekével. Vagyis amíg a Használtautó.hu szakértői az egyik tesztautóval mérést végeztek többek között száraz és nedves aszfalton, valamint a jéghez hasonló tapadási tényezőjű nedves műgyantán, addig a másik autón épp a Nonstopgumi gárdája cserélte a 205/55 R16-os gumikat.

Sajnos még mindig nagyon sok olyan autós van, aki akár az első hópelyhek lehullásáig kihúzza a gumicserét. A fent hagyott, sok esetben már kopott nyári gumiknak viszont az abroncscserére kijelölt 7 fok alatt még száraz úton is számottevően hosszabb a fékútjuk. Ezek a méterek pedig bizony életeket is jelenthetnek. Ezért a tesztünkön kipróbált abroncsok között idén is találhatunk új és használt téli, nyári, illetve négyévszakos abroncsokat egyaránt, hogy láthatóvá tegyük a legfontosabb különbségeket, egyben kapaszkodót is nyújthassunk az autótulajdonosoknak

- mondta a legnagyobb hazai téligumi-tesztről Katona Mátyás, az idén 20 éves Használtautó.hu szakértője.

A mérési kategóriák:

1. Fékút 60 km/óráról száraz aszfalton

2. Fékút 60 km/óráról nedves aszfalton

3. Fékút 40 km/óráról nedves műgyantán (a jéghez hasonló tapadású felületen)

4. Kigurulás 15 km/órás tempóról (enyhe, konstans emelkedőn) a gördülési ellenállás vizsgálatára

5. Menetzaj 50 km/óránál

6. Kapaszkodóképesség nedves műgyantán: álló helyzetből mennyi idő alatt tesszük meg az első 30 métert egy adott emelkedőn?

A szakértői csapat minden mérést ötször végzett el, majd a szélső értékek "eldobásával", a többi átlagát vette számításba. Az összesített első helyen, 95,5% súlyozott végeredménnyel a Bridgestone Blizzak LM005 abroncsa végzett. A dobogó második helyén a Goodyear UltraGrip 9-et, a harmadikon pedig a Dunlop Winter Sport 5 abroncsát találhatjuk.

Bridgestone Blizzak LM005 - 95,5%, Nagyon jó

Goodyear UltraGrip 9 - 93,7%, Nagyon jó

Dunlop Winter Sport 5 - 89,7%, Jó

Continental WinterContact TS 860 - 88,8%, Jó

Michelin Alpin 6 - 88,6%, Jó

Continental AllSeasonContact (négyévszakos) - 87,4%, Kielégítő

Barum Polaris 5 - 87,0%, Kielégítő

Hankook Winter iCept RS2 W452 - 86,7%, Kielégítő

BFGoodrich G-Force Winter 2 - 86,6%, Kielégítő

Goodride SW608 - 86,0%, Kielégítő

A pollo Alnac 4G All Season (négyévszakos) - 82,9%, kielégítő

Laufenn LW31 I Fit - 82,1%, kielégítő

Kormoran Snow XL- 81,5%, kielégítő

Nexen N-Blue 4Season WH17 (négyévszakos) - 81,1%, kielégítő

Bridgestone WeatherControl A005 (négyévszakos) - 77,8%, Rossz

Michelin CrossClimate+ (négyévszakos) - 77,3%, Rossz

Új (tesztgyőztes) nyári gumi - 73,8%, Rossz

Használt téli gumi - 70,8%, Rossz

Használt Michelin CrossClimate+ (négyévszakos) - 66,8%, Rossz

Használt nyári gumi - 64,3%, Rossz

Katona Mátyás a legjobb abroncsokkal kapcsolatban kiemelte:

A mezőny első felével autózva nagy meglepetés nem érhet bennünket. Nem kell feltétlenül megvásárolni a legjobb, prémium abroncsokat, ám ha télies körülmények között is kívánunk autózni, mindenképp erősen ajánlott a téli gumi. A négyévszakos abroncsok kapcsán fontos tudni, hogy vannak téli gumi alapúak - ezek tudtak mostani tesztünkön viszonylag jól szerepelni - és vannak nyári gumira épülők, azok jelentősen lemaradtak. A teszten adódott sorrend kapcsán meg kell jegyezni, hogy új abroncsokat teszteltünk. Néhány évnyi használat után egyrészt nyilván más sorrend, másrészt az újkori tudáshoz mérten komoly lemaradás adódik, ezt mutatják a tesztelt, az előírásoknak még tökéletesen megfelelő használt abroncsok is. Ez alapján pedig a legfőbb és mindenképp megjegyzendő üzenet az, hogy egy márkás, de használt abroncsnál sokkalta jobb egy középkategóriás, vagy akár egy annak sem számító, de új darab.

A TOP 10 abroncsszett árai (Forrás: nonstopgumi.hu), 205/55 R16-os méret

Bridgestone Blizzak LM005 - 27 676 Ft

Goodyear UltraGrip 9 - 32 186 Ft

Dunlop Winter Sport 5 - 32 236 Ft

Continental WinterContact TS 860 - 31 874 Ft

Michelin Alpin 6 - 32 573 Ft

Continental AllSeasonContact (négyévszakos) - 31 622 Ft

Barum Polaris 5 - 18 637 Ft

Hankook Winter iCept RS2 W452 - 25 141 Ft



BFGoodrich G-Force Winter 2 - 20 516 Ft

Goodride SW608 - nem elérhető