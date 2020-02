Itt a Mercedes legújabb SUV-ja: a nagycsaládosok 2,5 millió kedvezményt is kapnak rá

Több mint 190 ezer személyautó készült a kecskeméti Mercedes-gyárban tavaly. A hazai márkaképviselet évértékelőjén elhangzott, hogy 2019-ben leginkább az E-osztály limuzinjai fogytak Magyarországon, de a Kecskeméten készült modellek is népszerűek voltak. A tájékoztatón bemutatkozott az új GLB-osztály is, amelyre a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is igényelhető.

Rekordévet zárt a Mercedes-Benz Hungária Kft., amely tavaly is vezető helyen végzett a prémium személyautók eladásában, de a kishaszon- és nagyhaszongépjárművek is jól teljesítettek - értékelte a tavalyi évet Richard Münster, a vállalat ügyvezető igazgatója a Mercedes évértékelőjén. Ismertette, hogy 113,16 milliárdos árbevételt értek el tavaly, amely 4,2 százalékos növekedés 2018-hoz képest.

A Datahouse adatai szerint 2019-ben 4503 Mercedes-Benz személygépjármű állt forgalomba, kiemelkedő eredményt értek el az AMG-modellek, amelyek a teljes eladás több mint 10 százalékát tették ki. A kecskeméti Mercedesek is jól fogytak: az A-osztály, a CLA és a CLA Shooting Brake modellekből összesen 830 került forgalomba Magyarországon, ami 2018-hoz képest 48 százalékos növekedés. A legjobban az E-osztály limuzin változata teljesített, 574 eladott darabbal, a SUV-ok között pedig a teljes hazai értékesítés több mint kétharmadát tették ki.

Kiemelte, hogy hazánkban is népszerűen voltak a márka plugin-hybrid modelljei, illetve a teljesen elektromos EQC is. Emellett az ügyvezető igazgató ismertette, hogy 2020-ban újabb elektromos, illetve hibrid modellek érkeznek majd a magyar piacra is.

Elhangzott, hogy az after-sales üzletág 7,7 százalékot gyarapodott Magyarországon, 21 szerződéses partnerrel dolgoztak együtt, amelyek 18 értékesítési ponttal és 31 szervizzel várták az ügyfeleket, 1360 munkatársat foglalkoztatnak.

Dübörög a kecskeméti gyár

Az eseményen ismertették a kecskeméti gyárat üzemeltető Mercedes-Benz Manufactoring Hungary Kft. eredményeit is: több mint 190 ezer személyautó készült el a magyar gyárban, a cég pedig 3,7 milliárd eurós nettó árbevételt ért el - ez 2018-hoz képest 2,7 százalékos növekedés.

A gyár úttörő szerepet tölt be az új gyártástechnológiák fejlesztésében és tesztelésében, amelyeket a sikeres tesztek után más üzemek is átvesznek - hangzott el. Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufactoring Hungary Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a kecskeméti üzemben 2019-ben háromszor is megújult a modellpaletta, megkezdték az új CLA és AMG-modellek gyártását, összesen három új gyártásindítást vezényeltek le a gyárban. Wolff ismertette, hogy 2019-ben a kecskeméti üzem nyerte a legjobb gyárnak járó díjat, amelyet az összes Mercedes-üzem között osztanak ki. Hozzátette a tavalyi eredmények nem lettek volna megvalósíthatók a gyár munkavállalói nélkül.

Szólt még az idei kihívásokról is, hiszen ez nehéz év lesz az új EU-kvóták miatt. Kiemelte, hogy a Mercedes-gyárnak már kész programja van az idei évre, amiből az következik, hogy a hazai üzem kiemelten fontos az anyavállalatnak.

Bemutatkozott a GLB

A sajtóeseményen bemutatták a Mercedes új modelljét, a GLB-t: a kompakt méretű SUV akár hétüléses verzióban is rendelhető lesz, így itthon igényelni lehet rá a nagycsaládosok 2,5 milliós kedvezményét. Az új SUV 12,2 millió forittól indul a magyar kereskedésekben, a legdrágább AMG sportmodell pedig 18 milliónál áll meg. Erre még 444 ezer forintot kell rászámolni a konfigurátor szerint, ha valaki hét üléssel akarja megrendelni a GLB-t.

Tehát bőven belefér az állami támogatás értékhatárába, így akár új Mercedes-terepjárót is vehetnek a háromgyermekes családok az állami támogatásból. Így pedig a legalapabb hétüléses GLB-t nagyjából 10 millió forint körül tudják megvásárolni a jogosultak. A GLB-nek van magyar vonatkozása is, egy fiatal MOME-diák is kivette a részét a tervezésben.

Hesz Tamás értékesítési és marketing igazgató a modell kapcsán megjegyezte, hogy a Mercedes autóinak negyede a kompakt-családból került ki, az új GLB pedig a kompaktok és az SUV-k tulajdonságait ötvözi. Az új modell az első olyan kompakt, amelyet hétszemélyes verzióban is értékesít a Mercedes.