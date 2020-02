Itt a megoldás: így vetnének véget a dugóknak a magyar gyorsforgalmi utakon

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei összesen több mint 13 ezer munkaórát teljesítettek éjszakai műszakokban az állami kezelésű gyorsforgalmi utakon a tavalyi év folyamán. A társaság célja, hogy fokozatosan növelje azon tevékenységek körét és volumenét, amit az esti órákban is elvégezhetnek a cég dolgozói az autópályákon.

A gyorsforgalmi úthálózaton az elmúlt években folyamatosan, dinamikusan nőtt a forgalom. Ennek eredményeként, főleg a Budapesthez közeli gyorsforgalmi útszakaszokon rendkívül nehézkessé vált a forgalomkorlátozással járó munkavégzések lebonyolítása. Ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017 óta folyamatosan növeli azon tevékenységek körét és volumenét, amelyeket az éjszakai órákban is el lehet végezni. Ehhez számos, főleg közlekedésbiztonsági beruházást is végrehajtott eszközparkjában, hogy az utakon dolgozókat megvédje, illetve az esti órákban közlekedők figyelmét is minél hamarabb és hatékonyabban fel tudja hívni a munkavégzésre.

A munkaterületen dolgozók és az ott közlekedők védelme érdekében a nappali, hagyományos forgalomterelési előírásoknál szigorúbb szabályokat alkalmaznak a szakemberek: csak ütközéscsillapítóval felszerelt járművek védelmében lehet munkát végezni, nincs kézi forgalomirányítás, a terelőtábláknál vagy terelőkúpoknál speciális sorvillogót használnak. A munkavédelmi előírásoknak megfelelő minimális megvilágítási értékek biztosításához fényballonokat vagy fénytornyokat alkalmaznak. Ezen kívül a munkaterületen dolgozók speciális egyéni védőeszközöket használnak, mint például a fejlámpával ellátott munkavédelmi sisakok, melyek nemcsak elöl világítanak a munkát segítve, hanem hátul piros fényt bocsátanak ki, hogy hátat fordítva is észlelhető legyen viselője, továbbá LED lámpákkal felszerelt láthatósági mellényt viselnek ilyen esetekben a szakemberek.

A kollektív védelem és az éjszakai munkavégzés volumenének további növelése érdekében idén újabb eszközbeszerzéseket is megvalósít a Magyar Közút: speciális forgalomtechnikai eszközt szállító kisteherautókat és hozzá kapcsolható speciális forgalomterelő utánfutókat vásárolnak, amelyeken változtatható jelzésképű tábla, valamint humánerőforrás beavatkozása nélkül kihelyezhető, vezérelhető, majd begyűjthető egységeket lehet elhelyezni.

A Magyar Közút munkatársai 2019-ben több mint 13 ezer munkaórát teljesítettek éjszakai műszakokban. Az esti órákban az útellenőrzési és a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon kívül szalagkorlát javítások, lokális útburkolat javításokat, sövényvágást, kaszálást, szemétszedési feladatokat, illetve számos más a burkolaton és műtárgyakon végzett fenntartási munkákat is végeztek a szakemberek.

A Magyar Közút az autósoktól azt kéri, hogy az esti órákban még inkább kövessék a kihelyezett ideiglenes jelzéseket, ne használjanak reflektort a munkavégzések környezetében, a munkaterületet megvilágító erős fény esetén ne nézzenek közvetlenül a fényforrásba, hanem a burkolat szélén látható jelek és vezetőoszlopok fényvisszavető csíkjai alapján tartsák az irányt és természetesen fokozott óvatossággal és az érvényben lévő sebességkorlátozás betartásával haladjanak el a munkások mellett.

Címlapkép: Getty Images