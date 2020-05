Itt a friss adatsor: ebben a megyében maradtak a legtöbben otthon

Más megyékhez képest a budapestiek és a Pest megyeiek többet voltak otthon áprilisban a Google adatai szerint. Kiderült, hogy a magyarok a múlt hónapban több időt töltöttek el otthonaikban, mint januárban.

A Google a felhasználóinak helyzete alapján figyeli egyes utak vagy éppen helyszínek forgalmát. A Google Térkép és a cégcsoporthoz tartozó Waze a dugókkal is számolva navigál, de üzletekre vagy más helyszínekre keresve azt is látjuk, mikor szokott tömeg lenni, és hogy most éppen nagyobb van-e a szokásosnál.

A forgalmi adatokból hetek óta készít áttekintést a Google, kiderült, hogy mekkora fegyelemmel maradtak otthon a magyarok. Az adatok alapján a Qubit azt írja, Budapesten más nagyvárosokhoz képest kevesebbet csökkent mind a kiskereskedelmi-szórakozási, mind a munkahelyi forgalom. Az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat a Google megpróbálja külön gyűjteni, de ezekben a létesítményekben sok helyen alig csökkent a forgalom a szokásoshoz képest.

Más megyékhez képest a budapestiek (és valamivel kevésbé, de a Pest megyeiek is) maradtak inkább otthon. Kiderült, több időt töltött otthon a magyarok nagy része áprilisban, mint januárban.