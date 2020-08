Itt a bejelentés: így tartja meg koncertjeit Majka és Curtis

Ülőköncert-turnét indít Majka és Curtis, miután a kormány döntése nyomán a nagyobb fesztiválokat lefújták.

Ismert, a kormány augusztus 15-e után sem engedélyezi az 500 főnél nagyobb zenés-táncos rendezvények megtartását. A hír sokkolta a magyar zenészeket, a nagy fesztiválok mind elmaradnak, és a legnagyobb koncerteket is lefújták. Majka többször is hangot adott nemtetszésének, neki és Curtisnek több lekötött bulija is volt a nyár végére, ám ezeket is elhalasztják. Úgy tűnik, a páros valahol számíthatott a kormánydöntésre, mert azonnal elkezdték a megoldást keresni.

"Régebben más volt..." - olvasható a rapper legfrissebb bejegyzésében, amelyhez egy videót is csatolt: ebben humoros beszélgetést folytat Curtisszel, azt magyarázva, hogyan tudnak mégis koncertezni ebben a helyzetben.

Régebben más volt, de most betartjuk a törvényt. Semmi tombolás. Ezek ülni fognak

- mondja Majka Curtisnek. "Színház, az kell nekik, lecsücsülnek, biztonságban, okosan, nyugodtan..." - teszi hozzá Curtis.

De semmi alkohol! Ennek olyannak kell lennie, mint egy focimeccs!

- folytatja Majka. A videó végén kiderül, hogy a zenészpáros egy Swing-turnét indít, amiről hamarosan több részletet is elárulnak majd. Annyi biztos, hogy a debreceni Campus fesztiválon fellépnek majd a show-val, a rendezvény a Nagyerdei Stadionban lesz, ülőkoncerteket tartanak.

Címlapkép: Getty Images