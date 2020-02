Itt 1000 forintos a benzinár Magyarországon: igen, egy liter kerül ennyibe

Nem elírás, ezer forintos literáron is lehet ma benzint tankolni magyar benzinkúton: bár az üzemanyag csak a nevében alkalmas versenyzésre, ha valakinek szabályos versenybenzin kéne, akkor legkevesebb 1300 forintos literenkénti áron juthat hozzá.

Bár itthon ma 385 forintba került egy liter 95-ös benzin (a prémiumok átlagosan 30-40 forinttal drágábbak), bizonyos üzemanyagok ennek többszöröséért kaphatóak itthon. A hvg.hu vette észre, hogy a Mol Racing Fuel 102+ nevű naftát a cég százhalombattai telepén 990 forintos literáron jegyezik. Ennél olcsóbban is ki lehet hozni a versenybenzint, ugyanis az a Mol Váci úton található kútján 890 forintos áron is tankolható - a különleges üzemanyag Sárváron, illetve a Hungaroring melletti benzinkúton is kapható még.

A Racing Fuel 102+-t a verseny járművekbe és magas teljesítményű széria sportautókba ajánlják. Ám a Mol nem ajánlja profi versenyzésre a Racing Fuel 102+-t. Akinek fontos a Nemzetközi Autósport Szövetség üzemanyag szabályzatnak való megfelelés, annak az 1 290 forintos literárú Racing Fuel RST, vagy az újabb fejlesztésű, akár 106-108 oktános és még ennél is drágább benzint kell tankolnia a versenygépébe.

Címlapkép: Getty Images