Ítélelet mondtak a budapestiek: ilyen taxikat akarnak a fővárosba

Gyorsaság, kényelem, költséghatékonyság és környezettudatosság. Egy, a közelmúltban készült felmérés szerint ezen szempontok alapján dönt Budapest lakossága arról, hogy mindennapjai során milyen közlekedési eszközt választ. A környezettudatosság leginkább a fiatalabbak számára lényeges, de minden korosztálynak határozott elképzelése van arról, hogyan lehetne javítani a főváros levegőjének minőségén. A legtöbben elvárják a közlekedési társaságoktól a környezettudatos működést. A Főtaxi, Budapest legrégebbi és legnagyobb taxitársasága a fenntarthatóság érdekében elindítja a Zöldút Programját, amelynek keretében tovább növelik elektromos autóiknak és töltőiknek a számát, és többek között minden évben annyi fát ültetnek, ahány autójuk van a flottában.

A budapestiek számára az ideális közlekedési eszköz gyors, kényelmes, költséghatékony és környezettudatos - derül ki a Főtaxi megbízásából készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. Arra a kérdésre ugyanis, hogy milyen szempontok szerint választ valaki közlekedési eszközt, a megkérdezettek sorrendben ezeket a szempontokat tartották a legfontosabbnak. A gyorsaság 63, a kényelem 53, a költséghatékonyság pedig a megkérdezettek 47 százaléka számára döntő jelentőségű. Egyharmaduknak, legfőképpen a 16-29 éves korosztályból, fontos a környezettudatosság. Ezen a téren azonban még nagyon sok a teendő, ugyanis arra a kérdésre, hogy volt-e már arra példa, hogy a magas légszennyezettség miatt letette az autóját, az embereknek csupán 38 százaléka felelt igennel.

Ugyanakkor a fővárosiaknak nagyon is pontos elképzelésük van arról, hogyan lehetne javítani Budapest levegőjén. A felmérés szerint erre az elektromos autók, valamint a kerékpárok és rollerek használatának elterjedése, a kevesebb autó és a több zöldfelület lehet a garancia. A négy megoldásra közel ugyanannyian (51-54 százalékos arányban) szavaztak.

A budapesti lakosság a főváros útjait használó közlekedési vállalatoktól nagyon határozottan elvárja a környezettudatosságot. A megkérdezettek 79 százaléka a környezetvédelmi szempontokat nagyon vagy eléggé fontosnak minősítette. Ezt erősíti, hogy taxirendelésnél például a megkérdezettek 72 százaléka örülne, ha eldönthetné, hogy elektromos/hibrid vagy hagyományos autóval utazzon. Az emberek egyébként úgy látják, hogy egy közlekedési vállalat úgy tud tenni valamit a környezetszennyezés ellen, ha több elektromos járművet használ, járműveit hatékonyabban üzemelteti és tudatosan használja a különféle közlekedéstechnikai módszereket.

2000 autónkkal és évi 10 milliós fuvarszámunkkal mi magunk is jelentős szereplői vagyunk Budapest közlekedésének, ezért a főváros levegőminőségének javítása érdekében elindítjuk Zöldút Programunkat. Célunk, hogy Budapest legrégibb és legnagyobb taxivállalata hosszú távon is fenntartható legyen, mert hiszünk abban, hogy a zöld az új sárga

- reagált a felmérés eredményeire Angyal Zsolt, a Főtaxi vezérigazgatója.

Hogy ez teljesüljön, a Zöldút Program keretében számos újdonságot vezetett be a Főtaxi. 2019-ben 30 elektromos autó vásárlásával, és egy kedvező bérleti rendszer kidolgozásával új korszakot nyitott a cég, jövőre ráadásul ezt a számot duplájára emelik. A Budapest Airport taxis parkolójában már most is 5 elektromos töltőt telepítettek, ezek számát 2020-ra a duplájára emelik.

A karbonsemleges autók mellett a flottában jelenleg is több mint 200 hibrid autó van. A társaság sofőrjeit tagdíjkedvezménnyel próbálják ösztönözni, hogy a jövőben elektromos, vagy hibrid autóra váltsanak, így minél előbb elérhessék, hogy az applikációban már zöld autókat is lehessen rendelni. Nem feledkeznek el azokról sem, akik még benzines autót használnak. A taxisofőrök mellett mindenki számára elérhető ajánlás készül arról, hogy milyen technikákkal lehet úgy vezetni az autónkat, hogy a lehető legkevésbé terheljük a környezetet.

A Főtaxi autóinak többségében már most is papírmentes POS terminálok működnek, a jövő év elejére ez már minden autóban elérhető lesz, emellett a vállalat irodái is a teljes papírmentességet tűzték ki célul. Mindezeken felül a társaság vállalta, hogy a karbonlábnyomának csökkentése érdekében minden évben annyi fát ültet el, ahány autója van a teljes flottában. Az első ilyen faültetés 2020 márciusában valósul meg, a MyForest Alapítvány segítségével 2000 fát telepítenek.

A Főtaxi folyamatosan vizsgálja, hogy a megváltozott mobilitási környezetben milyen új lehetőségeket és technológiákat tud beépíteni a taxi iparágba, illetve Budapest mobilitási ökoszisztémájába.