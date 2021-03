Ismét bezárkóznak ezek az országok, visszatér a karantén: nemcsak nálunk szigorúbb az élet

Az elmúlt egy hétben több ország is szigorított az érvényben lévő korlátozásokon, világszerte növekvő napi esetszámokat látunk. Tegnap volt éppen egy éve, hogy a WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust: a legtöbb országban a harmadik hullám tart.

Hétfőn Olaszországból érkezett a hírt, hogy az ország több mint felét ismét zárlat alá helyezik, mára már úgy tűnik, hogy csak Szicília és Szírdínia ússza meg a teljes zárlatot. Hétfőtől leáll a vendéglátás és a kereskedelem (kivéve az élelmiszerboltokat és más alapvető cikkeket áruló üzleteket), az iskolák ismét átállnak távoktatásra, tilos a városok, települések közötti közlekedés, és a lakóhelyet is csak engedéllyel lehet elhagyni.

Németországban március 28-ig meghosszabbították a koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások többségét. Alacsony napi esetszám mellett legkorábban március 23-án, majd újabb két hét elteltével, legkorábban április 5-én kezdődik a negyedik, illetve ötödik nyitási szakasz, amelyekben kisebb-nagyobb mértékben enyhítik a zárlatot a vendéglátás, a kultúra és a sport területén, így például kinyithatnak a vendéglők kerthelyiségei és a mozik, színházak, koncerttermek, rendre szigorú fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett.

Múlt héten Ukrajnát is elérte a koronavírus-járvány harmadik hulláma, Kárpátalján is súlyos a helyzet. Múlt szombaton Kárpátalját a legsúlyosabb helyzetű, "vörös" zónába sorolta a kormány, ami gyakorlatilag teljes zárlatot jelent a legszigorúbb korlátozásokkal: bezárnak az iskolák, a vendéglátóhelyek, a sportlétesítmények, tiltott mindenféle tömegrendezvény és csak bizonyos termékeket, csak azok az üzletek tarthatnak nyitva, amelyek alapvető szükségleti cikkeket, azaz főleg élelmiszereket, gyógyszereket, háztartási és illatszereket, valamint állateledeleket, magvakat és növényvédőszereket árusítanak.

Finnországban egyes helyeken keddtől éttermeket, kávézókat, bárokat zártak be ideiglenesen a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. A zárlatot olyan területeken (Finnország 15 régiójában a 19 közül) alkalmazzák, ahol a járvány terjedése felgyorsult vagy a vírus már a közösségen belül fertőz. Az éttermek elvitelre kiszolgálhatnak, de a felsőtagozatú és a középiskolás diákok ismét távoktatásra térnek át.

Romániában vasárnaptól növelik az éjszakai kijárási tilalom időtartamát: a hajnali 5 óráig tartó éjszakai kijárási tilalom már nem 23, hanem 22 órától kezdődik. A román kormány március 14-től újabb 30 napra meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát, és korlátozza a hegyvidéki szálláshelyek működését.



Lengyelországban két újabb vajdaságban szigorítják hétfőtől a járványügyi intézkedéseket a koronavírus-fertőzések növekvő száma miatt - jelentette be csütörtökön az egészségügyi miniszter, lehetségesnek nevezve az esetleges országos zárlatot is. A tizenhat lengyel vajdaság közül ezzel már négyben léptetnek életbe járványügyi szigorításokat. Az érintett régiókban március 28-ig elrendelték a szállodák, a kulturális intézmények és a sportuszodák bezárását, a bevásárlóközpontokban is csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek, szolgáltatások működnek. Az általános iskolák első, második és harmadik osztályai - amelyek januárban visszatértek a tantermekbe - e térségekben ismét távoktatásra térnek át.

Írországban a tervezettnél egy hónappal tovább, legalább április 5-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt január 6-án elrendelt zárlatot, mindazonáltal fokozatosan megnyitják az általános és középiskolákat.

A világon 118 571 592 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 629 625, a gyógyultaké 67 129 224

- a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 118 006 153 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 2 619 676, a gyógyultaké 66 838 291 volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 29 285 001 fertőzött volt eddig a napig, és közülük 530 727-en meghaltak. Indiában 11 308 846 fertőzöttet, közülük 158 306 halálos áldozatot és 10 953 303 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 11 277 717 fertőzöttről, 272 889 halálos áldozatról és 9 983 656 gyógyultról tudni.

Oroszországban 4 311 893-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 89 224-re, a gyógyultaké pedig 3 914 866-ra emelkedett. Az Egyesült Királyságban 4 254 714 a fertőzöttek száma, és 125 403-an haltak meg a betegségben. Franciaországban 4 050 558 fertőzött és 89 984 halálos áldozat szerepel a nyilvántartásban. Németországban 2 546 526 a fertőzöttek száma, 73 120 a halottaké, 2 349 384-en meggyógyultak.

Spanyolországban 3 178 442 fertőzöttet és 72 085 halálos áldozatot regisztráltak. Olaszországban 3 149 017 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 101 184, és 2 550 483-an gyógyultak fel a Covid-19-ből. Lengyelországban 1 849 424 a regisztrált fertőzöttek, 46 373 a halálos áldozatok és 1 516 540 a meggyógyultak száma. Ukrajnában 1 474 452 fertőzöttet, 29 195 halálesetet és 1 254 913 gyógyultat tartanak számon. Törökországban 2 835 989 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 29 290.

Kolumbiában 2 290 539 fertőzöttet és 60 858 halálos áldozatot tartanak nyilván. Argentínában 2 177 898 a fertőzöttek és 53 493 a halottak száma. Mexikóban 2 150 955 az igazolt vírusbetegek és 193 152 a halottak száma.

Iránban 1 723 470 fertőzöttet, 61 016 halálesetet és 1 471 179 gyógyultat tartanak számon. A Dél-afrikai Köztársaságban 1 525 648 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 51 110-en meghaltak, 1 447 503-an pedig felgyógyultak.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 101 225 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4839 halálos áldozatot és 95 951 gyógyultat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy évvel ezelőtt, 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.

