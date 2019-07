Indul a strandrazzia a Balaton körül: nem csak a hekkezők vannak veszélyben

A strandokon és fürdőknél működő vállalkozásokat ellenőrzi az adóhivatal több megyében, de nem hagyják ki a napozó-, és strandkellékeket áruló kereskedőket sem. A következő napokban hatósági vizsgálatokat tartanak a Balaton körül.

Egyre nagyobb tömegek keresik fel a vízpartokat és a fürdőket, így hogy elkezdődött a nyári szünet és a hőség is megérkezett. A strandolók számával a fogyasztás is megugrott a strandokon, fürdők közelében működő vállalkozásoknál: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feltehetően emiatt rendelt el strandrazziát jó pár megyében - írja a Magyar Nemzet.



A NAV tervei szerint az ország felében strandok és fürdők környékén dolgoznak majd nagyon gyakran az adóhatóság emberei. Somogyban például a pizzériákat, az ételkiszállítókat, a vendéglátóhelyeket és a fizetővendéglátókat ellenőrzik, a megye Balaton-parti településein és a zamárdi Balaton Sound Fesztivál környékén lehet ellenőrzésekre számítani.

Somogyban és Zalában is lesznek ellenőrzések a strandokon, fürdőhelyeken, Veszprémben pedig a szuvenír- és ajándékboltokat, illetve a strandcikkeket árusító üzleteket keresi fel a NAV, de még ebben a hónapban lesznek strandellenőrzések a Pest, Fejér és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Baranyában a fürdőzéshez szükséges termékek árusítóhelyei számíthatnak hatósági vizsgálatra. Csongrádban a fürdőhelyek kereskedőit és vendéglátóit keresik fel a jövő héten.



A hatóság emberei főként arra kíváncsiak, hogy a vállalkozások átadják-e a nyugtát, a számlát vevőiknek, bejelentették-e alkalmazottaikat, és megfelelőn használják-e online pénztárgépüket, és szóba kerülhet a készpénzkészlet helyzete is.