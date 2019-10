Íme az 5 legidegesítőbb dolog az újabb autókban: téged melyik kerget őrületbe?

Bár a modern autók valóságos technikai csodák, azért vannak bennük bőven olyan dolgok, amik az őrületbe kergetik az embert. Most összeszedtünk párat a legbanálisabb hibákból.

Az új autók egyre jobbak, a legtöbb már eléggé high-tech, mégis akadnak idegesítő részletek bennük, ezek az apróságok pedig a sofőrök agyára mennek. A német autóklub most összeszedett pár dolgot, amik baromi idegesítőek az új kocsikban.

1, Nem lehet jól kilátni

Hiába a dizájnos forma, ha az a praktikum rovására megy: nagyon sok új autóból egyszerűen nem lehet rendesen hátra kilátni, éppen ezért pedig mindenképp érdemes legalább egy tolatókamerát berendelni - persze plusz pénzért... A dolog nem csak a parkolást, de a közlekedést is megnehezíti, főképpen a városban. Az ADAC a Toyota C-HR-t és a Nissan Micrát emlegeti példaként, de ugyanez volt a bajunk a Mazda 3-al is.

A különféle radarokat, érzékelőket pedig a jellemzően visszapillantó tükörnél rejtik el, az így keletkezett dobozka pedig jelentős területet takar ki az első szélvédőből, ami például a magasan lévő jelzőlámpáknál okozhat gondot. A németek a Volvo V60-assal prezentálják a problémát, de ez a legtöbb modern kocsi rákfenéje - a Pénzcentrum a Nissan Leaf tesztjén érezte nagyon zavarónak a dobozkát.

2, Értelmetlen spórolások

Az is elég idegesítő, ha egy apróságon próbál meg pár ezer forintot megfogni a gyártó. Ilyen például a tanksapka, és annak a kis ajtaja: ezt a legtöbben már összekapcsolják a központi zár rendszerével, de például a Citroen Berlingo esetében még mindig a slusszkulccsal kell nyitni a tanksapkát. Emellett az ADAC még a Ford Fiestát hozza példának, amelyben kevés a kapaszkodó - tudod, az a kis műanyag, ami a fejed mellett van.

3, Az idegesítő kulcsok

Ma már a legtöbb új kocsihoz lehet kérni rádiós kulcsot, amivel nincs is baj, hiszen elég kényelmes kis extra. Azonban sok gyártó az ilyen kulcsok oldalára teszi a gombokat, így a zsebünkben könnyen kinyithatjuk az ajtót, vagy a csomagtartót. Emellett a krómozott gombokra a Volvo újabb kulcsain például csak belegravírozzák a szimbólumokat, így nehezen lehet felismerni őket.

4, Kihalnak a gombok

Ma már szinte elengedhetetlen az érintőképernyő az új kocsikból, ám sok gyártó túlzásba esik: minden funkciót erről lehet vezérelni a nyomógombok helyett. Például a rádió hangerejét is érintéssel lehet szabályozni egy egyszerű tekerőgomb helyett, ami idegesítő, hiszen a sofőrnek jobban kell figyelnie, hogy pontosan meddig nyomja meg a képernyőt. Tekergetni azért még egyszerűbb...

5, Borzasztó figyelmeztetések



Rengetegen gyűlölik, ha az autójuk valami hangjelzést ad ki, ráadásul különösebb ok nélkül: néhány francia kocsiban például egy borasztó sziréna-szerű hang szólal meg, ha kinyitjuk az ajtót menet közben - ez főleg az utasok ki-beszállásánál bosszantó. A modern autók üléseibe már súlyérzékelőt építenek be, a kocsi pedig víjjog, ha súlyt érzékel, és nincs bekötve a biztonsági öv. Ez egészen addig hasznos funkció, ameddig nem rakunk például egy nagyobb táskát az anyósülésre. Ugyanis az autó azt is embernek érzékeli, és követeli az övet...