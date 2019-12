Ilyen nincs: megjön a tavasz december közepén Magyarországra

Jövő héten kopogtat a decemberi tavasz, nyugaton és délen 15-16 fok is lehet - írja a Metkép.hu

Jövő hét elején szokatlanul meleg, szubtrópusi léghullámok érik el Afrika felől Európa belsejét. Ennek következtében vasárnap kezdődik egy határozott felmelegedés, először országszerte 5 fok felé emelkedik a hőmérséklet, néhol a 10 fok körüli értékek lesznek a meghatározók.

Erre fog hétfőn még több meleg levegő érkezni, aminek következtében az éjjeli fagyok is eltűnnek, és keddtől az észak-keleti megyék kivételével mindenhol 12-15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. De szerdán, amikor is tetőzni fog a meleg idő, 16-17 fok is lehet majd Magyarországon.

